Contenedores de múltiples colores.

Esta muestra de diferentes contenedores de todos los colores se ofrece a nuestros ojos en las inmediaciones del Concello. Contenedores, rojos, azules, verdes y amarillos; un parchís de basura que no se oculta, que permanece en un lugar bien diferenciado para que lo de reciclar vaya mejor, aunque Cangas no lo hace mal

Lo que dejan las elecciones en Cangas

El PSOE debe diseñar muy bien su estrategia en Cangas para estos próximos cuatro años. Debe tener un pensamiento científico, metódico. Quedó fuera de la corporación municipal Eugenio González, hombre fuerte del PSOE en el pasado mandato y actual secretario xeral los socialistas de Cangas. También él permaneció ayer callado. Pero no hay que descartar nada. Eugenio González es un hombre sujeto a la política, de la que le cuesta desprenderse. Hacer correr la lista ahora para entrar él daría la razón a aquellos que pensaban que fuera en el puesto que fuera él iba a entrar. Pero Eugenio González es un hombre de partido ante todo, con amistades inquebrantables como David Regades o la propia Carmela Silva. El BNG recupera a Antón Iglesias y a Óliver Álvarez. Promotores de la candidatura de Araceli Gestido. Ambos conocen los trasteros de la política local. Tal vez Óliver Álvarez no pensara que tendría que involucarse tanto, pero los resultados seguro que le obligan a cambiar mucho su vida. Fue el segundo de Clara Millán y sabe lo que es un gobierno de coalición. Victoria Portas tendrá que averiguar si el resultado que obtuvo (un concejal por AV) es una invitación para marcharse o una para quedarse. ¿Y el PP? Irá a por todas. Si ve alguna rendija se colará por ella. Como para no intentarlo con casi 11 ediles.