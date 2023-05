BNG, PSOE y EU, dispuestos a entenderse con Portas, pero el PP no descarta gobernar Cangas

El PP no renuncia a nada. Su amplia mayoría (10 concejales y a tres votos del que le da la mayoría absoluta) deja la puerta abierta a conversaciones con los demás partidos, sin importarle que sean calificados de izquierda. Los populares están dispuestos a negociar para alcanzar el gobierno de Cangas y quieren romper tópicos. Y es que están convencidos que lo que está en juego es el futuro de Cangas y que otra coalición como la de los últimos ocho años sería nefasta para Cangas, porque tarde o temprano surgirían los mismos problemas que hubo en el pasado y que una y otra vez paralizan el futuro del municipio. Así que el PP va a acudir a la investidura con sus 10 concejales a ver lo que pasa. Recuerda que tuvo un respaldo mayoritario en las urnas y que no en unas elecciones municipales no se entiende esa forma de excluirlos de cualquier acuerdo de gobierno. Porque el PP insiste en que tiene mucho que decir más allá de izquierdas y de derechas, porque lo prioritario es Cangas y es en lo que hay que centrarse, porque la experiencia de lo mal que fueron las cosas con otras fórmulas está ahí. Ayer por la mañana ya hubo algún que otro contacto con fuerza de izquierdas, un encuentro informal, pero donde el PP abrió las puertas. También hubo palabras para la que va a ser concejala por Esquerda Unida, Aurora Prieto. Considera que es muy triste que un partido político base toda su estrategia política en que no gobierne el PP. Recuerda que fue una concejala de gobierno y responsable, como concejala de Obras y Servicios, que las carreteras estuvieran mal, que los caminos estuvieran sin desbrozar y el mal estado de los parques y jardines. “Lo malo es que dicen eso sin sonrojarse”.

Y es que efectivamente, Aurora Prieto destacaba ayer que la entrada de EU en la corporación había impedido que el PP obtuviese la mayoría absoluta que le iba a permitir gobernar en solitario. Además, Aurora Prieto ya no es tan rotunda a lo de no gobernar con Victoria Portas (AV). Señala que lo que siempre mantuvo es que “soy una persona de izquierdas y apoyaré siempre un gobierno de izquierdas. Hay que acabar con los egos”. Mientras, Araceli Gestido, que si no hay ninguna sorpresa será envestida alcaldesa de Cangas por el BNG, también abre las puertas de par en par a todas las fuerzas de izquierda con representación, sin excluir a ninguna. Araceli Gestido acudió ayer con normalidad a su trabajo. Tuvo que decir que no a algunas llamadas porque no quería distanciarse de esa imagen de responsable en el trabajo que le dieron los años. Nos atendió ya en su casa, a la hora de comer. Comentó que ella era una mujer optimista y que la tradición de la izquierda en Cangas a la hora de investir candidatos la situaba a ella en primer lugar. Trata de escapar de los problemas surgidos en los últimos cuatro años. Su objetivo es el consenso, su política sin estridencias y convencida de que la nueva coalición será muy diferente a la que hubo. Su empeño es legar un trabajo bien hecho, a favor de Cangas, contra nadie. Sabe que si el PP cambia la fórmula de repartir el dinero de la Diputación de Pontevedra que hubo estos últimos ocho años Cangas sufrirá, pero también sabe que una Diputación debe ser equitativa y que es obligación de un gobierno “llamar a la puerta una y otra vez”. La cabeza de lista del PSOE, Iria Malvido, da un paso al frente. Está convencida de que no habrá problemas para formar un gobierno de coalición de izquierdas en Cangas, que se aprendió de la experiencia y que los proyectos van a estar por encima de los egos personales. Mantiene que es Araceli Gestido la que tienen que liderar las conversaciones con los demás grupos políticos y ya apunta que no habrá, por su parte, líneas rojas. Tampoco piensa que el anuncio del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el día 23 de julio no va a influir para nada en las conversaciones. “Tanto Araceli Gestido como yo somos personas sensatas y flexibles. No tendremos problemas en entendernos”. Anuncia que si entra en el gobierno abandonará su trabajo de ingeniera para dedicarlo por entero al Concello. El Bloque inicia la “hoja de ruta” para los pactos Tras duplicar sus resultados electorales en 28-M, pasando de tres a seis concejales, el BNG asume que es la formación llamada a liderar el proceso de negociación para buscar un pacto de izquierdas y gobernar Cangas los cuatro próximos años. Y para ello ya tiene marcada una “hoja de ruta” que comienza oficialmente mañana con la reunión de su Consello Local para decidir qué personas formarán parte del equipo negociador con sus posibles socios, “de mayor a menor” en número de representantes. El primer encuentro sería con el PSOE, que pasa de cuatro a tres ediles, y luego serían los turnos de Alternativa dos Veciños y Esquerda Unida, que tienen una concejala cada una, aunque las diferencias personales entre Victoria Portas y Aurora Prieto complica las negociaciones. La intención de partida es formar un cuatripartito encabezado por Araceli Gestido en la alcaldía o, en todo caso, lograr el respaldo a su investidura el 16 de junio y alcanzar acuerdos puntuales en adelante, si alguno de los aliados prefiere mantenerse al margen del gobierno local. Retirada de cartelería en otra víspera electoral Tras la cita con las urnas el domingo, el BNG se tomó ayer el día de descanso y para digerir los resultados de las urnas, y hoy tiene previsto iniciar la retirada de cartelería y propaganda electoral en espacios públicos del centro urbano y las parroquias. Una decisión que tenían previsto desde hace varias semanas, aunque la convocatoria de elecciones generales anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría modificar los planes y mantener algunos de esos carteles en su emplazamiento unas semanas más, para enlazar con la próxima campaña aprovechando los recursos.