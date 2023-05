La devoción desborda Sabaceda

El cruceiro de Sabaceda, que data del siglo XIX, se encuentra en el taller de restauración. Ya recuperó su policromía original y el Concello tiene pendiente su reinstalación. Fue desmontado en septiembre para esa tarea pero eso no desalentó a los fieles, que continúan con sus ofrendas. La devoción es tal que los vecinos de la zona han instalado un cartel pidiendo que solo se deposite una vela por persona y día, así como solicitando colaboración para mantener el pedestal limpio y sin riesgo de incendio. Parece que la fe está al alza en el único cruceiro policromado de todo Moaña.

El barrio moañés de Sabaceda espera por la instalación de su cruceiro, que data del siglo XIX y que fue desmontado en septiembre para su restauración y para la recuperación del color original. Como desveló este sábado FARO el trabajo en el taller del restaurador ya ha concluido, las piezas muestran su policromía y solo queda pendiente que el Concello vuelva a instalar toda la pieza en su ubicación. Sin embargo, la ausencia del cruceiro no desalienta a los fieles, que siguen acudiendo en gran número a poner velas en el pedestal que cuenta con una vistosa barandilla y seis escaleras de piedra.

Este cruceiro, que fue iniciativa privada de la familia Freire, se instaló a finales del siglo XIX como una promesa para la curación de un hijo de la familia. Ese origen sanatorio es lo que impulsa a tantos vecinos a dejar sus ofrendas. Pero esta devoción llevó a los vecinos del entorno del Cristo a instalar un cartel en el que se confiesan “cansados de tanta anarquía por parte de algunos usuarios que llegan y hacen lo que les da la gana”. Por ello, el cartel implanta hasta cinco normas que deben cumplir los fieles, pidiendo a todos la “comprensión”.

La más llamativa es la primera norma, pues indica que “no se admitirá más de una vela por persona y día. Si alguien pone más de una y nos damos cuenta se le retirarán el resto, dejándole solamente una”.

La segunda petición que los vecinos realizan a los fieles es que retiren las velas antes de que consuman del todo “para que la llama no llegue al plástico y se derrita produciendo un fuego”. En este sentido, piden que las velas gastadas se apaguen y se depositen en el contenedor.

Además, los vecinos del entorno del cruceiro en restauración solicitan no verter la cera en el suelo y advierten de que “el Concello no envía al servicio de limpieza y tenemos que limpiarlo nosotros. Eso cuesta mucho trabajo”. Finalmente, y como medida de precaución, piden que las velas guarden entre sí una distancia mínima de tres centímetros para evitar el derretido de las mismas y el fuego. “Si alguna no cumpliese esta medida, se retirará, apagará e irá para el contenedor”. El cartel avisa de que se tomarán “medidas drásticas” si no se siguen las normas.