Os Xardíns do Sinal, Praza das Pontes, Praza de María Soliña, Praza da Constitución e Alameda Vella son os emprazamentos do espectáculo itinerante “O estrano caso do dentista da rúa Brasov”, que se representa en Cangas esta tarde, a partires das 18.30 horas, organizado polo Concello e a Deputación e ao que toda a cidadanía está convidada.

Conta a estrana historia dun dentista da Europa do Leste, o doutor Krakmhu Elah, que percorre co seu carromato vilas e cidades buscando clientes para a súa pequena consulta ambulante. Pero o que ninguén sabe é o seu estrano pasado e a súa estrana obsesión que pouco a pouco irá descubrindo a través de xiros inesperados, feedbacks, maxia, clown e interacción co público para solucionar esta delirante historia.