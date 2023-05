Villanueva: “Hace cuatro años Elena Estévez me pidió que me abstuviese y que el PP me investiría alcalde”

El actual vicealcalde de Bueu y número 9 de la lista del BNG, Julio Villanueva, mantiene que hace cuatro años el PP le ofreció la posibilidad de investirlo como alcalde cuando fue elegido como edil dentro de la candidatura de Asamblea Cidadá de Bueu (ACB). Villanueva se refiere a una de las respuestas de esta semana se la portavoz del PP, Elena Estévez, dentro de la serie de “Entrevistas Impertinentes” que publica FARO y en la que negaba esa presunta oferta.

El todavía vicealcalde asegura que “me llamó ella a mí y no yo a ella y tomamos un café, en un local de un familiar de los dos, para hablar de lo que ahora Elena Estévez niega”, afirma Julio Villanueva, que quiere dar su versión de lo sucedido hace cuatro años. “La conversación se dedicó a que yo me abstuviese en la investidura de Félix Juncal como alcalde, cosa que hasta cierto punto podía ser normal ya que ACB concurría con su propia lista”, expone Julio Villanueva.

Según su propio relato, Villanueva alegó que aunque se abstuviese Juncal saldría elegido igualmente en segunda votación puesto que el BNG era la fuerza más votada. “Fue entonces cuando me comentó algo de lo que yo no tenía ni idea: que en la segunda votación el PP me propondría como candidato”, asegura Julio Villanueva. “Mi respuesta fue que aún así se necesitarían los dos votos del PSOE, a lo que ella me contesta que eso era una cosa de la que se encargaban ellos. Entiendo que ya lo debían tener hablado”, insiste.

Con o sin oferta del PP para investirle como alcalde, en junio de 2019 Julio Villanueva apoyó la candidatura de Félix Juncal, que fue elegido en primera votación. El vicealcalde también aprovecha para precisar su supuesta e irónica petición al PP en aquel momento: “Textualmente lo que le dije es que debería venir Núñez Feijóo a pedírmelo de rodillas y no pedí que me garantizase la apertura de las bateas de Bueu 13 meses al año, sino 14 meses”.