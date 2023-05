Moaña exige las urgencias a golpe de elecciones y Mario Rodríguez acude a la protesta

Decenas de vecinos volvieron a concentrarse ayer para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña. Convocados por la Mesa da Sanidade para jueves, para no coincidir el domingo con la cita electoral, la de ayer fue la 78º semana consecutiva de protestas. La alcaldesa, Leticia Santos, destacó que “llevamos un año y medio sin faltar ni una semana y no nos vamos a olvidar, pero no queremos esperar por las urgencias ni un día más”, concluye.

La concentración contó, como parte llamativa, con la participación del candidato a la Alcaldía por el PSOE, Mario Rodríguez, y con parte de su candidatura, así como con el destacado socialista Gonzalo Caballero. Es la primera vez en meses que Rodríguez asiste a esta protesta. En campaña pone la resolución del problema de las urgencias como el primer punto.