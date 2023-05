Escolares de los centros educativos de Moaña han iniciado las rutas del concello por la variante moañesa del Camiño Portugués pola Costa. El programa didáctico reunió ayer a numerosos alumnos, que estuvieron acompañados por dos guías, Andrea Montenegro –una de las promotoras de la iniciativa y Alexandre Paz –arqueólogo experto en el Camino de Santiago y en la historia local–.

La realización de este itinerario se combina con historias cortas procedentes de la obra “Os contos do Camiño”. Las elegidas son “A Flor de Lirolai”, “O segredo do mouro” y “Os baptizados da raposa”, todos ellos a partir de cuentos tradicionales gallegos; así como “O macaco do rabo cortado” y “Corre Corre, Cabaciña”, los dos a partir de cuentos tradicionales portugueses.