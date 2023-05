“Combato las políticas que perjudican a los moañeses; y para ello me siento con quien sea”

Leticia Santos lleva ocho años al frente de la Alcaldía de Moaña. Con pasado en el taekwondo, deporte en el que logró medallas de España en todas las categorías, en este tiempo se ha convertido en la política local mejor valorada de la comarca según las encuestas. Tras dos mandatos liderando un bipartito integrado por BNG y PSOE, tiene la ilusión de que los nacionalistas puedan llegar a gobernar en solitario.

–Pasó toda su juventud compitiendo en taekwondo. ¿Genera más estrés un combate de taekwondo o una trifulca con la oposición en el pleno?

–Sin duda en el taekwondo. En los plenos estoy muy segura de lo que digo y de cómo nos debemos comportar como representantes de los vecinos y vecinas. Más que como competidora, mi posición pasa más a ser la de árbitro.

–¿Contra qué político del panorama nacional le gustaría combatir?

–Yo combato las políticas que perjudican a los vecinos y vecinas de Moaña, por eso estoy dispuesta a debatir y sentarme con quien haga falta para resolver los problemas, siempre desde el diálogo.

–¿En la política se le da mejor atacar o encajar los golpes?

–Como taekwondista aprendí que las artes marciales son artes de defensa, lo que más practico es la empatía y la escucha, para entender lo que se me quiere trasladar y así tratar de darle soluciones. Eso es lo que la gente busca.

–Son muchas las voces dentro del BNG que hablan de su proyección política. Si el BNG llega a la Xunta, ¿cambiaría la Alcaldía por alguna consellería?

–Mi proyección política está centrada en Moaña. Seguimos siendo vecinas que se ofrecen a trabajar para hacer de Moaña el mejor lugar en el que vivir.

–El conselleiro de Sanidade le dijo que oficiaba homilías dominicales. ¿Tuvo alguna vez vocación religiosa o fue creyente?

–Sí. Creí en la palabra del conselleiro cuando prometió que pasada la situación da emergencia sanitaria provocada por la COVID nos devolvería las urgencias. Y ya veis, seguimos haciendo “penitencia” y esperando el “milagro” de que cumpla su compromiso.

–¿Cuándo fue la última vez que acudió a una misa?

–Pues acudimos a la misa en la semana de San José. Es una misa en la que se recuperó la obra musical centenaria Misa “La Josefina”, en la que participó la Banda Airiños do Morrazo. Por cierto, fue hermosísima.

–¿SD Tirán o SD Samertolaméu?

–Yo siempre con todo el deporte moañés. Tratamos de apoyar a todas las entidades y, afortunadamente, nuestro deporte goza de muy buena salud.

–¿A qué renunciaría por competir en unos Juegos Olímpicos?

–Ya estamos en las olimpiadas de la política municipal. Moaña ya es un referente en calidad de vida y en políticas sostenibles a nivel internacional, por eso tenemos que continuar soñando en grande y llevar a cabo los proyectos que nos demandan los colectivos de nuestra villa, para garantizar el futuro que nos merecemos.

–¿Siempre se dice que los políticos tienen poca autocrítica. ¿Cuál es el error más grande que piensa que cometió en estos ocho años como alcaldesa?

–Pues posiblemente el error más grande fue confiar en que todos los grupos de la corporación podíamos hacer equipo en aquellos temas que mejoran la calidad de vida de las personas de Moaña y frente común contra las políticas que la perjudican. Pero como se ve en la defensa de la sanidad, durante a pandemia o en la amenaza de la instalación de macroeólica en nuestro monte y en el mar, o gobierno municipal estuvo muy solo.

“Me fascina la ropa de Peaky Blinders”

–¿Qué tipo de literatura le gusta?

–Sobre todo vinculada a la memoria histórica.

–¿Cuál fue el último libro que leyó?

–La “Obra poética completa” del exalcalde y poeta Xosé Manuel Millán.

–¿Qué música le gusta?

–Para mí las mujeres son muy importantes en la música. Ahora mismo en mi coche está puesto el CD de Tanxugueiras, pero también escucho a Sés o a Xabier Díaz. También me gusta la música internacional. De hecho tengo entradas para ir a ver el concierto de Guns N’ Roses en Vigo.

–¿Cuál fue su último concierto?

–El de las Letras Galegas del pasado fin de semana, con la actuación de todos los grupos folclóricos de Moaña.

–¿Le gusta la moda?

–Soy muy particular. Sigo la moda siempre que se adapte a mi estilo (risas). Pero mi madrina es modista y me gusta fijarme en el patronaje de la ropa. En las series de televisión también me fijo. En la primera temporada de Peaky Blinders estaba fascinada con lo bien que estaba hecha la ropa.

–¿Cuál es su serie de televisión favorita?

–Estoy haciendo un revival de series de los años 90 que veía de pequeña. A nivel gallego me marcó mucho Mareas Vivas y a nivel internacional Las Chicas Gilmore.

–¿Y su película preferida?

–Me gusta mucho el cine. Darío, mi marido, y yo compartimos esa afición y vemos muchas películas y series juntos. Es lo que más hacemos en nuestro tiempo libre en casa. Me gusta mucho “En busca de la felicidad”, por los valores que transmiten. ¡Todo lo que el protagonista es capaz de hacer para intentar darle un futuro a su hija!.

*Traducida del gallego.