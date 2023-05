“Aunque gane la Alcaldía seguiré como médico; tengo pacientes citados para el 29”

A sus 64 años, la vida le dio una segunda oportunidad en 2009 cuando sufrió un derrame cerebral, que logró superar. José Enrique Sotelo (Aldán, 15 de enero de 1959) aprendió la lección, es más apasionado con la vida, ha temperado su carácter y es más paciente. Ama la política, en la que ha cumplido las bodas de plata, como si se tratara del primer día y no se cansa de dedicarle horas a su trabajo de médico de Atención Primaria en el centro de salud de Cangas, en donde se ha ganado buena fama. Sus pacientes no quieren oir hablar de quepor culpa de la política tendría que colgar la bata blanca, pero él ya lanzó un mensaje tranquilizador de que compaginaría la Alcaldía con su puesto de médico. Por lo de pronto pasará la jonada de reflexión haciendo guardia. Muchos dicen que en el caos del Concello, ha llegado el momento de que vuelva a tomar las riendas. Y con la pasión de vencer se lanzó a una campaña electoral con jornadas maratonianas. Sabe que es difícil llegar a esos 11 concejales de la mayoría absoluta, que la izquierda se une como un imán, pero “ahí estamos”.

–¿A qué político tiraría de las orejas?

– A ninguno. Entiendo que con errores, pero salvo alguna excepción, todos intentamos lo mejor para nuestros ciudadanos.

–¿Y en su partido?

–Sería muy difícil, tienen las orejas muy pequeñas.

–¿Por qué tendrían que tirarle de las orejas a usted?

–Por muchas cosas, tengo las orejas grandes.

–Tiene fama de que es terco. ¿Su terquedad es una virtud o un hándicap?

–No soy terco, sé ceder cuando es necesario. Terco no es lo mismo que constante.

–Después de tantos años gobernando y también en la oposición ¿de qué está arrepentido?

– De alguna decisión tomada y luego dar marcha atrás. Primero valorar adecuadamente y luego no retroceder.

–Dicen que como médico en Atención Primaria está ganando muchos votos. ¿Cuál es la receta?

–Como en otras facetas de la vida, trabajar y dedicarle horas. Muchas veces más de las que tendría pero cuando uno hace algo a gusto faltan horas.

–¿Mantiene que aunque gane la Alcaldía seguirá como médico?

– Por supuesto, fue una de las condiciones que puse para ser candidato. Tengo ya pacientes citados para el 29.

–¿Está pendiente de su outfit?

– Nunca me preocupó y a estas alturas de la vida, menos.

–¿Volveria a denunciar a una consellería? –Si no respeta Cangas no dudaría ni un segundo.

–Díganos que no va a liarse con “Vox” si lo necesita.

– Es imposible, entre otras cosas porque no se presentan. Esto no se trata de derechas o de izquierdas. Se trata de algo más importante, Cangas, y se necesita la ayuda de todas/os

–¿La bronca política que nunca más volvería a echar?

– Seguro fueron tantas que no destacaría una.

–¿Pactaría con el PSOE por Cangas?

– Me parece imposible. No por el Partido Popular de Cangas, tenemos autonomía. Por el PSOE, no les dejarían sus superiores.

Prefiere los viajes cortos, no sigue series, le gusta pasear a su perra y descansar en Aldán

-¿Cuáles son sus aficiones?

– Caminar, pescar. Todos los deportes:fútbol, balonmano, tenis,…Fórmula 1.

–Un libro.

– Novela histórica. “Todo en vano”, de Walter Kempowski.

–¿Viajes?

– Me gusta Portugal. Aveiro. No me gustan los viajes largos.

–¿Un lugar para descansar?

– Aldán.

–¿Qué hace en su tiempo libre?

– Llevar a Xiada a pasear.

–¿Maneja las redes sociales?

–Reconozco que escasamente.

–¿Música preferida?

–Coldplay, Mark Knopfler, Maná.

–¿Un concierto?

– Mark Knopfler. Santiago. Pabellón Sar creo que en 2015.

–¿Una serie?

–No veo.

–¿Y películas preferidas?

– “Forrest Gump” y la última “As Bestas.” Un director: Spielberg.

–Antes me decía que no sigue la moda.

–Es verdad, no sigo la moda.

–¿Un programa de radio?

– A veces algo de la linterna.

–¿Y otro de televisión?

– Sólo veo las noticias y deporte.

–¿Practica deporte?

– Alguna pachanga de fútbol y tenis de mesa.

–¿Qué coche tiene?

– Un Audi A4.