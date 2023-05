“Nosotros no rechazamos a EU, pero no era el momento de promulgar nuevas siglas”

De talante sosegado y cinéfila de sin perdón, Carmen Berzosa no lanza mensajes estridentes, pero tampoco se viene abajo cuando se le recuerda que no es de Cangas, donde vive desde hace años y donde nació su hija. Elude hablar de EU, de si hubo o no hubo contactos, e insiste en el diálogo y la transparencia como fórmulas para gobernar el municipio, que ella entiende como algo que debe hacer un equipo, no solo una persona.

-¿No llega Podemos demasiado tarde a unas municipales en Cangas? -Hemos estado en Cangas en anteriores procesos electorales, es la primera vez que nos presentamos solos como Podemos, y creo que es el mejor momento. ha quedado más que probado a nivel estatal que con Podemos en el gobierno, las políticas sociales, de empleo, vivienda, feminismo se hacen realidad. Sin Podemos no hubiesen salido adelante ninguna de ellas. -Y además lo hace con una desconocida y que no es de aquí -Ni soy profesional de la política, ni llevo años y años en el gobierno del Concello, pero si soy una vecina de Hío desde hace más de una década con una hija de tres años Canguesa. Trabajo y vivo en una tierra que me acogió desde el primer momento. -¿Quién rechazo a quién: ¿Podemos a EU o EU a Podemos. ¿Por que se juntarían para hablar? -Desde Podemos no rechazamos a nadie, no es nuestra impronta, si bien es cierto que no creímos que fuera el momento de promulgar nuevas siglas o inventar nuevas fórmulas de participación. Podemos no participó en la gestión del anterior gobierno y nuestro proyecto es claramente otro: Transparencia y participación. -¿Qué puede ver usted en Cangas que la gente de aquí no ve? -Vivo aquí, voy al médico aquí, compro aquí, tomo café aquí, mi hija va a la escuela aquí, etc.. veo lo que ven mis vecinos, porque soy una vecina más. Sumado a todo lo anterior, tengo experiencia en gestión contable, de personal, financiera y con administraciones publicas desde hace más de 20 años. -Entre Ione Belarra y usted hay todo un mundo. Nada que ver si Podemos con el que que usted representa. -Ione es una mujer empoderada, luchadora, secretaria general de un partido como Podemos que ha conseguido avances sociales y económicos que hace 4 años eran inimaginables, la admiro y tengo mucho que aprender de ella. Yo por mi parte aporto no solo mi experiencia y un talante conciliador, para dirigir un Podemos Cangas formado por vecinas y vecinos que quieren mejorar la vida de sus parroquias. -¿Con quién no pactaría de la izquierda en Cangas ? -Con quien no esté del lado de las políticas sociales y económicas para mejorar Cangas. Con quien no tenga el talante de trabajar por y para sus vecinos y sí por un afán personal e individualista. -¿Dígame la primera medida que tomaría si fuera alcaldesa ? Publicar todos los contratos firmados por el Concello. La transparencia es vital, y los vecinos tenemos que saber en qué se ha gastado el Concello desde el primer euro, y, obviamente, el proyecto del Centro de Alta Resolución de A Rúa es una necesidad urgente de todos nuestros vecinos, en una zona rural con población envejecida y una alta dispersión es vital, y no estoy exagerando, acortar tiempos y reducir traslados a Vigo para que nuestros vecinos puedan realizar las pruebas específicas necesarias. Después de vivir una pandemia lo que hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido todos, es que el cuidado de la salud y una atención sanitaria eficaz y suficiente, es primordial . -¡Podemos Galicia está condenada a extinguirse? -Podemos Galicia es más necesaria que nunca. De hecho, la única forma de echar al PP y alcanzar un gobierno progresista en la Xunta sólo será posible con un buen resultado de Podemos Galicia en las próximas autonómicas . Podemos Galicia ha pasado de tener menos de 10 Círculos activos , a tener más de 65 en dos años. En estas elecciones nos presentamos en la mayoría de los concellos y vamos a demostrar en todos ellos que de la mano de Podemos la vida de nuestras vecinas y vecinos puede mejorar. -¿A qué juega Pablo Iglesias con Yolanda Díaz? -No puedo contestar por ellos. Mi opinión es que el debate y las distintas opiniones aportan y enriquecen cualquier relación, y que el futuro próximo es con Podemos y Sumar remando juntos. -¿Si fuera alcaldesa dejaría su trabajo? -Creo que un organismo como el Concello que presta un servicio publico a mas de 27.000 vecinas y vecinos, no debería depender exclusivamente de las decisiones de una única persona, que las tome en exclusividad y sin contar con nadie más, necesita de un equipo de gobierno, que trabaje y se entregue con dedicación y esfuerzo. Siempre abriendo el concello a participación ciudadana, ese es un punto primordial.