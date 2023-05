“Soy de izquierdas, pero no me gustaría compartir gobierno con Victoria Portas”

Tomó posesión del acta de concejala de ACE en el pleno navideño de 2019, en sustitución de Maite Villar –que cesó en el cargo por razones de salud– y se ocupó de las áreas de Servizos, Turismo e Enerxía. Tres años después, tras graves desavenencias con la alcaldesa, dimitió de sus responsabilidades en el gobierno y ahora opta a regresar con las siglas de Esquerda Unida.

–¿Firmaría y celebraría que se cumpla la encuesta que le da a EU dos concejales y deja fuera del Concello a Victoria Portas?.

–Celebraré cualquiera que sea el resultado por el que opten los vecinos de Cangas, y lógicamente confío en que den al equipo que encabezo la confianza de llevar su voz a la Corporación municipal. Si la candidatura de Victoria Portas no puede decir lo mismo el domingo 28 es algo que tendrá que valorar esa candidatura.

–¿Cree que esos resultados responden más al tirón de Yolanda Díaz que al de Aurora Prieto?

–Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda el Gobierno, y yo la encargada de liderar un proyecto que aspira a gobernar Cangas con la determinación, dignidad y responsabilidad que este pueblo merece. El respaldo de Yolanda Díaz a nuestra candidatura es un espaldarazo que exhibimos con orgullo, pero con esa misma responsabilidad que le comento.

–Dicen algunas lenguas que la suya es más una candidatura de la parroquia de O Hío que de todo Cangas...

–Y en O Hío quizás dirán lo mismo. Por suerte soy una orgullosísima vecina de O Hío y orgullosísima vecina de Cangas. Que es grande, diversa y heterogénea. Me encanta reivindicarla allá por donde voy.

–¿Por qué Victoria Portas pasó de amiga a enemiga íntima en tiempo récord?

–Yo no tengo enemigos, es un esfuerzo que no merece la pena gastar. Es evidente, y todo el pueblo lo sabe, que hubo una ruptura y obedeció a una cosa muy sencilla: traicionó mi confianza, la de Xosé Manuel Pazos y, por extensión, la de todas las personas que confiaron en nuestro proyecto hace cuatro años.

–¿Contempla la opción de compartir otro gobierno con ella?

–No me gustaría.

–¿Es cierto que prefiere a Sotelo en la alcaldía que a Portas? ¿A quién de los dos apoyaría si el voto de EU fuera determinante?

–Soy una política de izquierdas. Siempre he defendido un gobierno de izquierdas y lo haré siempre, apoyando todas las propuestas, vengan de donde vengan, que vayan a beneficiar al pueblo de Cangas.

–¿Se alegra de que Mariano Abalo deje la Corporación?

–Me alegran otras cosas de la política. Sus compañeros consideraron que tenía que ir en un puesto que, a priori, no le iba a aportar un acta de concejal. La decisión fue suya, de ese equipo, y será de los cangueses el demostrar con el voto si se alegran o no.

–Dígame dos cosas que ha hecho mal y dos que ha hecho bien el actual gobierno.

–Yo defiendo el trabajo del gobierno hasta el triste fallecimiento de Xosé Manuel Pazos. Y el de mis concejalías a partir de ahí, a las que dediqué todo mi esfuerzo con más o menos aciertos. No puedo decir lo mismo en lo relativo a la actuación general del gobierno municipal. Y siento mucho decir esto.

–¿Por qué, tras dejar el gobierno, se apuntó a unos órganos y comisiones que son remunerados y no a otros en los que no se cobra?

–Es una información errónea. Yo me vi anotada en órganos y comisiones para los que no me había postulado. Desde mi dimisión, solo tuve derecho a acudir a plenos y alguna comisión informativa.

–¿Es creyente o va a misas y procesiones por un puñado de votos?

–Buena parte de las cúpulas eclesiásticas actúan de modo que expulsan a los fieles, pero por suerte la fe no es un cura inflexible o un cardenal. He acudido a todos los actos eclesiásticos y procesiones a los que se me ha invitado por parte las cofradías, y considero que como concejala de cultura y turismo fui representante de los cangueses y las canguesas que creen y no creen.

–Diferénciese de los demás y dígame al menos un proyecto estrella que piensa realizar si gobierna.

–Dentro de las medidas que queremos abordar es la defensa del sector pesquero extractivo hasta las últimas consecuencias denodada e irracional persecución que están sufriendo por las autoridades comunitarias y defenderemos el sector donde y ante quien haga falta. Otra medida de gran peso es el PMUS, tan necesario para mejorar la calidad de vida del vecindario.

“Me gusta caminar y no sigo las tendencias de la moda, pero soy muy presumida”

–¿Qué tipo de literatura le gusta más?

–No me gusta la literatura de terror.

–¿Qué libro está leyendo?

–”Valparaíso”, de Juan del Val.

–¿Qué música prefiere?

–Me gustan mucho Los Beatles y Sabina.

–¿Cuál fue su último concierto?

–La ópera Nabucco, en el Teatro Real de Madrid, el año pasado.

–¿Le gustan las series?

–No soy mucho de ver series.

–¿Y el cine? ¿Tiene alguna película favorita?

–Me quedo con “La vida es bella”.

–¿Un director?

–Mi favorito es Billy Wilder.

–Un programa de radio y uno de televisión.

–La tele no la veo, excepto las noticias, en ocasiones.En la radio escucho la cadena Ser.

–¿Qué deporte le gusta? ¿Lo practica?

–Me gusta mucho caminar.

–¿Sigue la moda?

–No sigo las tendencias, pero soy muy presumida.

–¿Alguna gran pasión?

–Mi gran pasión es mi familia.