El PP confía en arrebatar la primacía de la comarca al BNG y el PSOE ser el más votado de la izquierda

“La votación del día 28 es la encuesta que de verdad vale”. Es la frase que se repiten todos, los que salen ganadores de la encuesta y los que no aprecian en ella una realidad política futura. En Cangas, la encuesta no deja posibilidad de gobernar a la derecha y ofrece un panorama de coaliciones que tendría que dirigir el BNG, que es la fuerza de ese espacio político más votada. Extrañó, sobre todo, los dos concejales que obtiene Esquerda Unida y también que Alternativa dos Veciños, que lidera la actual alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, acompañada por el histórico Mariano Abalo, se quedara fuera de la corporación municipal. De hecho, nunca sucedió que una fuerza en la que acuda Abalo se quedara sin nconcejal, ya que él lo fue desde las primeras elecciones municipales. Ayer no atendió a los teléfonos de FARO DE VIGO, ni tampoco Victoria Portas.

“Confío en la única encuesta que vale, que es la del 28M. Hay que estar tranquilos” Iria Malvido - PSOE Cangas La candidata socialista, Iria Malvido, que persigue como objetivo principal, ser la fuerza más votada de la izquierda, vio como la encuesta la situaba por detrás del BNG. Mientras a ella le daban 4-5 concejales, al Bloque, 5-6. Iria Malvido manifestaba ayer que las encuestas son reflejo de un estado de opinión y que es evidente que los cangueses quieren un proyecto de izquierdas y que ese proyecto pasa por el PSOE. “En estos cinco meses hemos escuchado y propuesto y, por ello, confío que en la única encuesta que vale, las elecciones del 28M, los vecinos confíen en nosotros”. “Somos prudentes y tenemos que seguir trabajando. Pero somos optimistas también” Aurora Prieto- Eu Cangas Por su parte la cabeza de lista de EU, Aurora Prieto, se muestra prudente con los dos concejales que le otorgó la encuesta. “Somos prudentes, tenemos que seguir trabajando. Somos optimistas y las encuestas nos dan un plus de ánimo pero para nada somos triunfalistas. El Domingo 28 hablarán los vecinos”. “Cangas tiene dos opciones, o nosotros o todos los demás juntos, nada más” José Enrique Stelo - PPDG Cangas José Enrique Sotelo, el candidato más veterano de Cangas, que acude por el PP, se muestra tranquilo. Tiene experiencia en esto de las encuestas y no se desencaja por ver que no le dan la mayoría absoluta que necesita para volver a gobernar (11 concejales) y se queda en 9. “¡Si quieren los ciudadanos más de lo mismo!” exclama Sotelo, que afirma que en estas elecciones hay solo dos opciones: o el PP o el resto de partidos de izquierda, “sin un candidato ni candidatura clara, ni un programa”. Está convencido de que el resultado va a ser otro y que aunque es consciente que es muy difícil llegar a 11 concejales, espera estar ahí. “Ese porcentaje del 11% para otros es más que el 12% que obtiene EU. Está todo abierto” Carmen Berzosa - Podemos Cangas La candidata de Podemos a la alcaldía de Cangas, Carme Berzosa, afirma que no se puede realizar un explicación muy exhaustiva porque hay una intención de voto del 11% que se incluye en el apartado de otros, que es superior, al 9,2% de porcentaje de votación que saca Esquerda Unida. También recuerda lo sucedido hace cuatro años, cuando a Avante! las encuestas no le daban ningún concejal y después sacó tres. “No puede ser que el pueblo quiera repetir otra vez los últimos ocho años; es imposible” José Luis Fernández - Cangas Unido José Luis Fernández, el candidato de Cangas Unido, considera que la encuesta no refleja la realidad. Asegura que no se puede comprender que después de ocho años de “desgobierno” vuelva a ganar la derecha. Fernández afirma que el PP volverá a gobernar Cangas con su ayuda. Y es que está convencido de que sacará representación, a pesar de que la encuesta no se la da. “Es una satisfacción, pero hay que hacer realidad la encuesta en las urnas” Araceli Gestido - BNG Cangas La candidata del BNG, Araceli Gestido, que sale ganadora de la encuesta, afirma que recoge con satisfacción los resultados y desea que con ellos se acaba la confrontación permanente”. “Me emociona ser la mejor valorada, pero la encuesta que vale es la de los vecinos el 28” Leticia Santos - BNG Moaña La alcaldesa de Moaña y candidata del BNG, Leticia Santos, la mejor valorada en toda la comarca, asegura sentirse emocionada con este “notable”, reconoce que se siente querida y apreciada, pero con respecto a los resultados es cauta y hace memoria de las encuestas de hace cuatro años que pronosticaban datos similares y el BNG se quedó a dos concejales de la mayoría absoluta. En la encuesta publicada el domingo, el BNG lograría la mayoría absoluta con 9 concejales. “Nosotros a trabajar y a trabajar y los vecinos dirán si nos dan o no la confianza” Javier Carro - PPdG Moaña Por su parte, el candidato del PP, Javier Carro, que se quedaría entre 6 y 7 ediles, señala que los resultados se verán el 28. Dice que trabajan por un “resultado final” y que otros están anclados en el “desprestigio personal por un sillón”; nosotros trabajo y trabajo y los vecinos nos darán o no su confianza y ahi se verá si las encuestas están bien o mal”. “Las encuestas son caminos interesados para marcar tendencia; seguimos con ánimo” Mario Rodríguez - PSOE Moaña El candidato del PSOE, Mario Rodríguez, que bajaría de 3 a 1-2 concejales, asegura que las encuestas son “caminos interesados para marcar tendencia” y que la única que vale es la del 28: “Seguimos con ánimo y con fuerza y lo estamos dando todo”. “En los próximos días creceremos un poco más; no hay nada hecho” Félix Juncal - BNG Bueu Con satisfacción, pero con la certeza de que “la única encuesta válida es la del 28 de mayo” acogió el candidato del BNG de Bueu, Félix Juncal, el sondeo de FARO que lo sitúa al borde de la mayoría absoluta. “Es constatar lo que llevamos percibiendo en estas semanas, el importante apoyo al proyecto que llevamos desarrollando años”, asegura. Se muestra convencido de que “en los próximos días creceremos un poco más”, pero también subraya que “no hay nada hecho”. Insiste en pedir que se acuda a las urnas, con la idea de “recuperar ese apoyo masivo que tuvimos en un primer momento [hace referencia a las elecciones de 2015, cuando el Bloque alcanzó los 12 ediles]. Esta encuesta manifiesta la tendencia a ir recuperando esas cifras”. El hecho de bailar entre los 8 y los 9 concejales abre la puerta a un posible pacto con el PSOE, una cuestión sobre la que Juncal apunta que “hemos demostrado que es posible gobernar con múltiples formas, porque nuestra fuerza nos ha permitido avanzar en un modelo transformador”. “Estoy convencida de que la mayoría absoluta el 28-M es para nosotros ” Elena Estévez - PPdG Bueu La alcaldable del Partido Popular, Elena Estévez, respeta la encuesta pero también manifiesta estar “absolutamente convencida de que la mayoría absoluta el 28M es para nosotros”. Y lo justifica en que “las sensaciones en la calle son otras muy distintas”. Además, recuerda, “los sondeos de hace cuatro años apuntaron una cosa y la realidad fue otra diferente”. Estévez asegura que “donde más palpas el estado de las cosas es en el tú a tú, y en el buzoneo, el puerta a puerta y las charlas notamos un apoyo importante al partido”, asegura. Con todo, su idea es la de “no distraerse y seguir trabajando hasta el último momento. Esto debe servirnos para coger impulso para la recta final y esperar la verdadera encuesta, la de dentro de una semana”. “Me sorprende la encuesta, ya que los comentarios son que el BNG está en retroceso” Camilo Macenlle - PSOE Bueu Por su parte, Camilo Macenlle, al que el sondeo otorga dos concejales con una ligera bajada en la intención de voto, asegura sentirse “sorprendido” por la encuesta, ya que “los comentarios son que el BNG está en retroceso en Bueu”. Asimismo, apunta que el sondeo no deja de ser una estimación, muy diferente a la que maneja su partido, que lo coloca “en los cuatro o cinco concejales”.