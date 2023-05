El Concello paraliza el pago a la Protectora y esta amenaza con suspender el servicio

El Concello de Cangas suspendió parte de los pagos del convenio del año 2022 a la Protectora de Animales de O Morrazo. Según esta organización, el motivo que aludió el Concello para tomar semejante decisión fue que no habían llegado ciertos documentos a tiempo. Sin embargo, la Protectora recuerda que estuvo durante últimos ocho años no pagaron el servicio realizando en tiempo, siempre con retrasos que llegaron a ser, en ocasiones, de anualidades completas.

La Protectora de Animales de O Morrazo afirma que el servicio se realizó siempre de manera impecable, es más, prestando un servicio de lacería a mayores que no estaba reflejado en el convenio. También asegura que se justificó a destiempo, pero totalmente en orden.

Desde esta asociación se asegura que se intentó en varias conversaciones con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, pero que la única respuesta que recibió fue el no. En estos momentos, la Protectora está valorando suspender el servio hasta que el concello se ponga al día con los pagos.

Recientemente, Podemos manifestó que la responsabilidad del concello respecto a la gestión de las Colonias Canguesa es una ayuda económica a la asociación de 2.000 euros. En los últimos 12 meses, la asociación esterilizó n total de 100 gatos con un coste medio de 60 euros por cada uno de ellos, sin contar urgencias, tratamientos o traslados. Denunciaba la citada formación que el concello no solo no se hace responsable de los gastos, sino que tampoco lo hace de la gestión, de tener un lugar acorde para los animales, de la deuda de la asociación, que se eleva a más de 12.00 euros, que no consiguen cubrir con las aportaciones. Además, dicen, que ni se molesta en solicitar subvenciones que concede la Xunta de Galicia y que tiene que gestionar el Concello.

Las responsables de la Protectora de Animales necesitan que se actúe de forma urgente. No haya más cabida para animales en casa de acogida, no hay espacio vacío y los ingresos están en un punto muerto. Si el Concello de Cangas mantiene su actitud de negarse a entregar la ayuda por un simple problema burocrático, el servicio puede desaparecer.