La campaña electoral de las elecciones municipales no está impidiendo las concentraciones de la Mesa Local da Sanidade de Moaña para reclamar el regreso de las urgencias, que ayer cumplieron 77 semanas consecutivas ante la Casa do Mar. Aunque debido a las votaciones el próximo domingo y para no afectar al colegio electoral en las proximidades, la concentración prevista para entonces se traslada para este jueves, a las 12:00.

Así lo anunció la presidenta de la Mesa Local da Sanidade y alcaldesa, Leticia Santos, quien asegura que con esta próxima semana 78 se cumple año y medio de concentraciones semanales consecutivas. Con la prevista el jueves a las 12:00 se vuelve al día que antes de la pandemia se celebraban las protestas. Leticia Santos recordó que cuando comenzaron en diciembre de 2021 se reclamaba no solo el regreso de las urgencias, que todavía la Xunta no ha devuelto desde que en la pandemia las trasladó a Cangas, si no un refuerzo de las ambulancias del 061 para cubrir los tiempos mayores de desplazamiento de los equipos médicos al estar el Punto de Atención Continuada (PAC) en Cangas. Volvió a insistir en que gracias a esta lucha sí se había conseguido que se cubrieran todas las plazas del turno médico de tarde, ya que sin esta lucha, dijo, sería imposible haberlo recuperado por completo. La alcaldesa añadió que la lucha por la sanidad en Moaña está siendo un referente en el país y destacó la importancia de los servicios públicos porque es lo que “nos iguala en el trato independientemente de la condición social o económica”. La concentración volvió a reunir a un grupo importante de vecinos con las pancartas de “Coa nosa saúde non se xoga” o “Salvemos a Atención Primaria” junto a otras individuales de “Urxencias xa”, que es lo que se coreó, además de “Rueda, escoita, Moaña está en loita”. Junto a la alcaldesa estuvo el portavoz de la Plataforma pola defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral. Tanto uno como otro animaron a seguir la lucha y señalaron que que “no se desvancece esta necesidad” ni se va a dar un paso atrás.