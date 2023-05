Coincidiendo en estilo “oversized”, con chaqueta americana del mismo color rosa, y luciendo Ana Pontón, como otros de los asistentes, la camiseta de campaña de “#Máis Leti”, la portavoz nacional del BNG y la alcaldesa de Moaña y candidata del BNG a revalidar el cargo por tercera vez consecutiva, Leticia Santos, dieron muestras de mucha afinidad, no solo de ropa, en el mitin central que ofrecieron los nacionalistas de Moaña en la Praza do Concello, en el que la portavoz nacional señaló que “O BNG e Moaña xuntos son imparables” , se desvivió en elogios a Leticia Santos, de la que dijo que hace grande la política, hace política “con maiúsculas” y a la que calificó de alcaldesa de “Champions League” y la “mellor capitana” para terminar hablando en clave de elecciones autonómicas. Situó al PP como un partido derrotado, hizo un guiño de humor recordando la foto del yate de Feijóo, que volvía a Galicia sólo para “embarrar” el debate político porque el partido no tiene proyecto ni alternativas y su política“fai que Galicia sexa cada vez máis pequena” .

La candidata número dos, concejala y diputada provincial, María Ortega, y el diputado autonómico, Paulo Ríos, abrieron el mitin en el que tanto Ana Pontón como Leticia Santos se rindieron a la “veciñanza”, de la que la portavoz nacional destacó su contribución para poner a Moaña “no mapa” y que sea referente dentro y fuera en Galicia, reconocida por su urbanismo, movilidad y por su apuesta por la sostenibilidad. Insisitó en que Moaña avanzó cuando confió en el BNG y dijo que la mejor política de Galicia la hacen los gobiernos de estas siglas “porque melloran o dinamismo social, económico e cultural e eso trae persoas máis felices que é o que tedes en Moaña”. Pontón se mostró convencida de que no solo el BNG tendrá un resultado “espectacular” en Moaña, sino en toda Galicia y mucho más en O Morrazo “porque queremos ir de Marín a Cangas con alcaldías do BNG, a reconquistar o Morrazo”. Por su parte, Leticia Santos, calificó de “imborrables” estos últimos últimos ocho años y que en aquel mitin humilde de cierre de campaña de 2015 le había quedado claro que “a veciñanza formaba parte do equipo e que a transformación de Moaña só foi posible grazas a vós”. Recordó también que había decidido implicarse para “resucitar” Moaña y que en el primer mandato dieron muestras de lo que eran capaces de hacer pese a haber cogido el Concello en la peor situación posible, que a los cuatro años volvieron a tener la confianza de los vecinos pero con el BNG como fuerza favorita y quien debía liderar el gobierno de progreso en Moaña y que desde la experiencia de estos ocho años, están con capacidad para seguir trabajando por el futuro y sacar adelante el auditorio, las viviendas de alquiler social, la segunda escuela infantil en Domaio, la rehabilitación de los astilleros de Seara, la cotinuidad del paseo y la puesta en valor del patrimonio, la humanización de Samertolaméu y el bario de O cruceiro. Recordó como en este último mandato se tuvo que hacer frente a una pandemia mundial contra la que nadie tenía una receta, pero que gracias a un equipo cohesionado, en Moaña se trabajó para “non deixar a ninguén atrás”, gracias también a la solidaridad de las persona,, voluntarios de Protección Civil, y personal municipal haciendo “equipo con todo o mundo porque non nos caen os aneis por facer ningunha tarefa, por poñer cadeiras nun acto, por quitalas, por vir, por falar, por acompañar, por aplaudir estamos onde esteades vós, porque somos veciñas e veciños implicadas na vida da nosa vila”. Reconoció que Moaña sí es un referente, que en la lucha por la sanidad pública “non hai nada igual no país” como también es referente en medio ambiente, condecorada tres años consecutivos por la Xunta con la bandera verde y en política de participación vecinal con proyectos como el del Camiño Real. Terminó diciendo que los vecinos llenaban de “orgullo” la villa y que son los protagonistas de la historia del municipio. Juncal pide que Bueu siga siendo un referente Voto útil para que Bueu “siga siendo un referente en O Morrazo en la creación de empleo, en calidad de vida y en políticas pensadas para las personas en la cultura, en el deporte y en el bienestar”. Ese es el mensaje lanzado ayer por Félix Juncal en el acto central del BNG de cara a las elecciones municipales del próximo domingo. En un Centro Social do Mar engalanado para la ocasión, el regidor buenense estuvo acompañado en el mitin por José Cuervo, Julio Villanueva, Carmen García, Laura Ogando y Xosé Leal, integrantes de su candidatura. El candidato nacionalista insistió en la necesidad de que la villa “tenga al mejor equipo, al que conoce el funcionamiento del concello”, y ahondó en lo apuntado por sus compañeros de que el BNG es la única propuesta que tiene un proyecto ambicioso. “El voto útil debe ser para un BNG que tiene las ideas claras y que quiere mejorar la calidad de vida de la gente, tendiendo puentes con otras administraciones y reclamando cuando se vean comprometidos los intereses de los vecinos de Bueu”.