Kevin se estrena en un mitin en Tirán: “En el BNG me animó su gente e ideas”

Los candidatos del BNG de Moaña, Kevin González y María Sanluis, número 5 y 8 de la lista, respectivamente, afrontaron en Tirán su primer mitin de campaña, de la mano de la candidata a revalidar la Alcaldía, Leticia Santos; y del veterano político, Daniel Rodas, que cierra la candidatura como 5º de suplentes.

Kevin González centró su intervención en hablar de la importancia de que los niños y niñas tengan una juventud digna y para eso necesitan “unha boa alimentación que agora non teñen nos comedores escolares” y que tengan una buena sanidad y lugares de ocio. De igual manera habló del sentimiento de pertenencia a la villa poniendo en valor ciertos lugares como el Camiño Real o la propia historia, que se debería guardar en ese proyecto de la Casa do Mar. Igualmentre explicó que lo que le movió a participar con el BNG es “a súa xente a as súas ideas”.

Por su parte María Sanluis reconoció que ella siempre fue de fuertes ideas de izquierda y feministas y que sus valores de una educación en igualdad los vio reflejados cuando acudió a la presentación de Leticia Santos como candidata a la Alcaldía en 2015. Dijo que esos valores quedaron demostrados en los cuatro años siguientes con los planes desarrollados en Bienestar Social y Mujer, con los que ella trabaja. Insistió en que este BNG cumple con los valores de su mundo y que no se puede dar un paso atrás con política más reaccionarias.

Por su parte Leticia Santos puso en valor el trabajo de estos cuatro años, en equipo y con los vecinos, destacando la labor de la Asociación vecinal de Tirán para la construcción del Camiño Real, reconocido a nivel internacional.

El BNG participó ayer en una Andaina polo Patrimonio desde Samertolaméu hasta el yacimiento de la Torre de meira, endonde comprobaron el estado de las excavaciones.