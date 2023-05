El deporte se cuela en el ruedo político

En una comarca como la de O Morrazo, donde el deporte es religión, y en la que las medallas olímpicas han brotado en los últimos tiempos con la misma facilidad que el marisco en sus rías, a nadie debe extrañar que las listas electorales para el 28 estén plagadas de nombres vinculados de una u otra manera al deporte. Remeros, presidentas de clubes, árbitros e incluso un responsable de deporte y salud en la Universidad de Vigo aparecen entre los elegibles.

Los tiempos en que olímpicos como Teresa Portela (en Cangas) o David Cal (en Pontevedra) formaban parte de las candidaturas a los comicios locales han quedado atrás, pero el poso deportivo en ellas sigue siendo más que notable. Es el caso de Kevin González y José Manuel Boubeta, deportistas en la Sociedad Deportiva Tirán, amigos e integrantes de las listas de BNG y PP en Moaña y Cangas, respectivamente. Este verano buscarán con la trainera de O Con el título de la Liga Gallega, y dentro de una semana unos buenos resultados en las urnas.

“Yo no me paro a pensar si Mangüi [sobrenombre por el que es conocido en el remo Boubeta] es del Bloque o del PP. Todos tenemos defectos”, bromea Kevin González, debutante en la candidatura que lidera Leticia Santos, antes de aclarar que “lo quiero un montón, como remero y como amigo”. Boubeta acumula su tercera presencia en unas listas –fue dos con Nardo Faro Lagoa y en esta lo hace con José Enrique Sotelo– y recuerda que “ya coincidí en el club con Breixo Docampo, que iba con el BNG, y con Carlos Ríos, que estaba en el PP en A Pobra”. Por su experiencia, apunta que “ir asociado al PP perjudica y no se puede hablar de política con todo el mundo, pero con Kevin me llevo bien”. Y añade que “en las municipales se vota a la persona, no a unas siglas. En Cangas se han hecho las cosas muy mal, pero yo veo, por ejemplo, que el BNG lo está haciendo bien en Moaña. No puedo decir lo contrario”. Recuerda que su madre le dijo “Non te metas en política, rapaz”, pero que entró por amistad con Nardo Faro y que ahora sigue por admiración a Sotelo. “Para mí es un ídolo. Cuando empecé en el Vila de Cangas entrenábamos en un bajo, en la ballenera, frente a la gasolinera, en O Forte. Estábamos tirados, entre escombros, lloviéndonos encima... hasta que hizo la nave náutica”, señala.

González asume que la política “es más complicada que la trainera. Aquí soy un recién llegado, y en el barco llevo muchos años”, pero ve características que le pueden ser de utilidad en su nueva vida, como el espíritu deportivo. “Con los años me he ido moderando y creo que hay que escuchar mucho a la gente, y también las críticas de los rivales, porque se puede aprender de ellas. La política no debe ser un campo de batalla”, subraya.

Ascenso y ¿triunfo en las urnas?

No en uno de batalla sino en uno de fútbol se desenvuelve Estela Santomé, presidenta del Club Deportivo Moaña, recientemente ascendido a Preferente como campeón de la categoría. Para seguir con la racha, apunta a “ganar las elecciones, y con mayoría absoluta, porque si no, no nos vale”. ¿Y quién tiene mejor equipo, el Moaña o el PP?. Ella no duda y responde entre risas que “el Moaña, por supuesto”, pero aclara que “en el PP hay un grupo unido y totalmente renovado, con gente joven e ideas nuevas. Y yo estoy encantada”. Es más, destaca que en esa alineación de los populares moañeses “estamos dos presidentas de clubes”.

“Para que después digan que en el PP somos machistas”, manifiesta Araceli Otero, la máxima mandataria del Marín Futsal, club nacido de la reciente fusión de O Fisgón, Ancoradouro y ED Marín y que cuenta con 428 licencias. “Estoy muy orgullosa de unir fuerzas, porque es el camino para ser mejores”, señala, en una filosofía que pretende trasladar a la política. Atrás queda la salida del O Fisgón de Moaña por la imposibilidad de tener más horas de pabellón. “Me costó tres días de llorera, porque soy de Moaña y no puedes ser profeta en tu tierra”, dice. Esta semana, el Futsal Marín se proclamó subcampeón de la Copa Galicia.

Otro presidente de club moañés, aunque en las filas del BNG, es Alberto Juncal, que está al frente del Atletismo Samertolaméu desde hace 12 años y que repite en las listas de Leticia Santos. Aunque apunta que su idea no es otra que la de “permanecer en una segunda línea porque no podría compaginar lo de ser concejal con el resto de obligaciones”, su experiencia en el cargo sería extrapolable a la política, al menos en materia deportiva. “Es muy parecido el trabajo a nivel organizativo, de solicitud de subvenciones, de la relación con las instituciones...”, dice.

En el caso de Diego Ríos (número 7 del PP de Moaña) alterna la vicepresidencia de la Liga Keniata de Moaña con la labor de árbitro. “Para que esto funcione hay que implicarse, y no había mucha gente para hacerlo”, señala. Afronta con ilusión su primera experiencia en política. “Me llamaron, me explicaron lo que querían hacer, coincidía con lo que yo pensaba, y di el sí”, afirma.

Más experiencia tiene Ricardo Verde, concejal de Deportes de Bueu, que repetirá en las listas del BNG y que continúa siendo presidente del Clube de Atletismo Corredoiras. “Nunca ha habido recelos por compatibilizarlo. De hecho creo que el club lleva incluso menos ayudas que antes”, afirma. Su desempeño en el Corredoiras le ha valido para trabajar como edil. “Es más o menos lo mismo. La diferencia es que en el club tienes menos medios para hacer las cosas, pero en el concello te toca organizar más eventos”, sentencia.

Xabier Rial, por su parte, se estrenará en política con el BNG de Cangas. El director técnico de Benestar, Saúde e Deporte de la Universidad de Vigo entra en la candidatura a raíz de su relación con Xoán Chillón cuando este era concejal de Deportes, y con la idea de “aprender”. Eso sí, asume que su trabajo en la Universidad sería perfectamente extrapolable a la política. “Creo que lo más importante no es la punta del iceberg, sino que la gente se preocupe por su salud y que tenga unos buenos hábitos”, subraya, matizando que “por supuesto que Cangas es un referente del deporte de alto nivel y eso es intocable, pero tiene que haber una complementariedad, poder dirigirnos a la mayoría de la gente”.

La nómina engordaría con los ex

González, Boubeta, Santomé, Otero, Juncal, Ríos, Verde y Rial son solo ocho ejemplos de unas listas que cuentan también con el monitor de remo Noel Malvido (BNG Cangas), el directivo del Alondras Rafael Graña (PP Cangas) o el cofundador de la EFB Cangas Rubén Viéitez (BNG Moaña), entre otros, y que incrementaría notablemente su nómina con un capítulo de ex en el que estarían muchos más, como el futbolista Francisco Soliño, el remero Nando Rúa o incluso la taekwondista Leticia Santos.