El desembarco de los líderes

No es contraprogramación, es solo día de mercado. Sabe bien el príncipe de los Gitanos de Galicia, Sinaí Giménez, que el mercadillo de los viernes de Cangas tiene gran capacidad de atracción. Es un bullicio de gente y hasta el aparcamiento de Altamira se queda pequeño para acoger a tanto vehículo. Asi qué mejor que esta concentración de gente para repartir sobres con los votos.

Tal vez la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ayer en Cangas fuese ajena al mercadillo. El BNG comarcal organizó un encuentro con las mujeres que en su día habían tenido cargos electos en todos los concellos de O Morrazo, con la intención, sobre todo, de homenajear a Xermana Lima, una histórica militante de 94 años, que formó parte del germen nacionalista en aquellos años de clandestinidad. Su casa abrigaba la clandestinidad de la Asociación de Vecinos de Cangas, que publicaba el periódico “O Fungueiro”. En el acto estaban presentes la candidata del BNG a la alcaldía de Cangas, Araceli Gestido, y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, además de la candidata de Marín, Lucía Santos. No faltó a la cita _llegó acompañada de Antón Iglesias_ la ex alcaldesa de Cangas, Clara Millán. Xermana Lima recibió agasajos de sus compañeras de partido de manos de Ana Pontón, Araceli Gestido, Leticia Santos y Lucía Santos. Todo en medio de un emotivo acto que se celebró en la Praza de As Pontes y que sirvió al BNG para reivindicar el feminismo en la política. Araceli Gestido destacó la valentía de Xermana, que era un ejemplo de vida, que es inmortal a pesar de ser anónima.

Ana Pontón hizo un llamamiento a a las mujeres para decirles que su voto y decisivo para poner en marcha “a nova Galiza feminista e con igualdade real que desde O BNG queremos construir, concello a concello, porque necesitamos máis BNG nos concellos para pisar o acelerador das políticas de igualdade.

El Partido Popular contó con la presencia de Corina Porro por el mercadillo. El candidato del PP José Enrique Sotelo aprovechó el día de ayer para visitar el entorno comercial de la plaza de abastos acompañada por la diputada autonómica Corina Porro. Durante la visita anunció su apuesta por la creación de un plan director para la plaza de abastos y el entorno comercial del centro de la villa. “É preciso que Concello e comerciantes vaiamos da man do propio sector. “É preciso que concello e comerciantes vaiamos da man e deixar atrás estes anos perdidos nos que nada se fixo ao respecto”, criticó.

En este sentido, el líder popular destacó el proyecto de creación de una aparcamiento subterráneo en el entorno de la Alameda Vella, como proyecto irrenunciable para el próximo mandato.

Sotelo apuesta por la recuperación del programa del bono comercio municipal “Mentras a Xunta de Galicia xa vai pola terceira edición o actual goberno local de Victoria Portas foi incapaz de excutalo a pesar de existir un acordo plenario ao aspecto que como todos quedou en nada”, declaró.

Abel Caballero llegó a Cangas ya de tarde. Sobre las 15.00 horas, el candidato socialista a la alcaldía de Vigo, puesto que aún sustenta por mayoría absoluta, departió con su compañeros de Cangas, especialmente con la candidata socialista Iria Malvido. Caballero vino a Cangas con la intención de presentar su proyecto de dos ciudades, una a cada lado de la ría.Trabajando en común ao prol do emprego, a mobilidade e a mellora do servizos que se prestan a cidadanía”. En el acto estuvo también el secretario provincia del PSOE, David Regades. Abel Caballero acompañó a Malvido durante el reparto de material electoral en la feira de Cangas y la felicitó por la campaña que realiza, presentando sus proyectos para una Cangas más social, más cohesionada y con más oportunidades.

Durante su visita, hablaron de estrategias en común para el empleo, pues el área de Vigo-Cangas “é un continuo que brinda oportunidades, especialmente a un municipio con potencial de Cangas". Caballero y Malvido diseñaron un plan de movilidad intermunicipal donde esté coordinado el transporte marítimo con el autobús urbano de Vigo y la creación del transporte urbano cangués que vertebre a todas las parroquias con el puerto, consiguiendo de esta forma una movilidad sostenible e integral entre las dos ciudades. Iria Malvido señaló que “supliremos a ausencia da Xunta de Galicia, que boicoteou a Área Metropolitana coa realización deste acordo, garante da mobilidade da veciñanza de Cangas”.

También estuvo presente en la plaza de abastos y en el mercadillo Alternativa dos Veciños (AV), que lidera la alcaldesa Victoria Portas. Ella y los miembros de su candidatura repartieron propaganda electoral y también votos.