“Soy 50% de Marcón y 50% de Cangas; de joven ya quería escaparme para aquí”

Mª Victoria Portas Mariño (Pontevedra, 1976) es graduada en Relaciones Laborales y trabajó como técnica en emigración, además de asesorar a colectivos de pensionistas. En las elecciones municipales de 2019 se presentó en la candidatura de ACE (Alternativa Canguesa de Esquerdas), y tras fallecer Xosé Manuel Pazos fue elegida alcaldesa, en febrero de 2019, con los apoyos de PSOE y BNG. Ahora encabeza la lista de Alternativa dos Veciños, rodeada de muchas caras nuevas en la política y con el veterano alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como referente.

–¿“Alternativa dos Veciños”? ¿Ustedes no predican la igualdad de género y el lenguaje inclusivo?

–Fue para evitar trámites engorrosos, porque el nombre se registró hace 40 años y no podíamos cambiarlo ahora. Nos gustaría mucho denominarnos Alternativa da Veciñanza, pero la denominación tenía que coincidir al 100% para no ser impugnada.

–Tras el cambio de siglas y la tormentosa relación de gobierno, ¿firmaría conservar las tres concejalías o tiene otras expectativas?.

–No lo firmaría porque salimos a ganar, como he hecho siempre. Comenzamos un proyecto muy bonito para Cangas y necesitamos tener peso para poder completarlo, ahora que hemos saldado la deuda del Concello. Nuestra expectativa es ser determinantes.

–¿ No vuelve a ver a Sotelo en la alcaldía?

–No veo en Cangas un alcalde de derechas. Su historia y trayectoria demuestran que este pueblo no es de derechas.

–Rara vez las izquierdas se entienden cuando gobiernan, y este mandato es un ejemplo.

–Debemos aprender de los errores y llegar a acuerdos con generosidad.

–¿Por qué echó a dos concejales del PSOE? ¿Sólo por los movimientos de arena en Rodeira o porque ya les tenía ganas?

–Uno de los acuerdos de gobierno con ellos fue de transversalidad, de atender las áreas según la capacidad de cada uno. Pero enseguida querían prohibirme visitar obras o proyectos de sus áreas o presionarme para que votara a favor de cosas en las que no creía. Lo de Rodeira, pasándome a firmar un documento en momentos familiares delicados, fue la guinda.

–O sea, que habría ruptura de todos modos...

–Seguramente.

–Y con Aurora Prieto pasó del idilio a la ruptura. ¿Quién tuvo la culpa?

–Habría que preguntárselo a ella. Fue muy doloroso saber que, entre Sotelo y yo, ella prefería que fuera alcalde Sotelo. No lo entendí a nivel político, y en el aspecto personal me sentí muy defraudada y desengañada.

–¿Y si ahora hubiera empate entre derecha e izquierda, por quién cree que se decantaría?

–No puedo saberlo. Lo que sí puedo asegurar es que yo la apoyaría a ella si la situación fuera al revés. Dije lo mismo cuando se planteó la opción de que Sagrario Martínez fuera alcaldesa, aunque el acuerdo era que gobernara la lista de izquierdas más votada, y los 11 votos necesarios los obtuve yo.

–¿Es usted la alcaldesa pero quien manda es Mariano Abalo? Dicen que es su marioneta.

–Es una afirmación machista. Yo no dejo que me mangonee nadie.

–¿Esta vez se irá Abalo o se le buscará acomodo si gobiernan?

–Mariano tuvo claro que es hora de renovar, lo que no han hecho otros, pero su bagaje y experiencia no se pueden dar por perdidos. Si los números son los que esperamos, no será concejal; si son los que queremos, sí. En todo caso, seguirá teniendo un papel importante.

–¿Qué errores no volvería a cometer en el gobierno?

–Todos picamos de novatos y ahora estoy mucho más preparada que cuando cogí las riendas. Tengo una visión global de las dificultades y de las fórmulas para superarlas.

–Le reprochan que no es de Cangas, que es una paracaidista.

–Soy un 50% de Marcón y 50% de Cangas. Mis dos tierras, los lugares más importantes a nivel emocional. Cuando era joven y quería escaparme, escapaba para Cangas. Y desde hace diez años tengo muy claro que quiero quedarme aquí.

“Soy la persona más feliz del mundo en mi autocaravana y compartiendo una cerveza con los amigos”

–¿A qué le gusta dedicar el tiempo que le deja libre la política?

–Soy la persona más feliz del mundo en mi autocaravana, compartiendo una cerveza con los amigos. También me gusta ir a los partidos de balonmano en O Gatañal o ver buenos partidos de tenis por televisión. Y me encantan las casas llenas de gente, de risas, de ganas de vivir y pasarlo bien, porque la vida son momentos y estos no tienen precio.

–¿Le pone más un buen libro o un buen programa electoral?

–Como todos los vecinos, prefiero los hechos a las promesas. Algunos partidos prometen asuntos que ni siquiera son de su competencia y mienten a la ciudadanía. Eso sí que es ficción.

–¿Y la música? ¿Su serie? ¿Su película favorita?

–De adolescente era muy heayy, de Barricada, Los Suaves o Astarot. También estuve 20 años en un grupo de baile y música tradicional. Ahora soy más ecléctica, me va un poco de todo. Mi concierto más reciente es de Xes. Por lo demás, no soy de series ni de ver mucho la televisión, aunque los domingos suelo desayunar con “Callejeros viajeros”.

–¿Va usted a la moda?

–Pues la verdad es que no la sigo. Siempre me visto con lo que me gusta, no como me dictan las modas. Voy a mi bola.