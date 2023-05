El PP critica al gobierno cangués por improvisar y dejar obras a medias por las prisas electorales

Un flamante tramo de carril bici en la explanada de Ojea que no enlaza ni tiene continuidad hacia la alameda de O Señal ni hacia el helipuerto, una senda peatonal ecológica que enlaza directamente con la puerta del chiringuito de Areamilla o una plataforma de hormigón pulido en la calle Cuba donde se forman charcos a los pocos días de estrenarse. Son solo tres ejemplos de lo que la concejala del PP Dolores Hermelo considera “chapuzas fruto de la improvisación y las prisas” del gobierno de Cangas por querer lucir obras en plena campaña de las elecciones municipales. Hermelo pide al gobierno “que no se lance a vender en cuatro días lo que no han hecho en cuatro años”, que no utilice los recursos públicos con fines partidistas, que actúe conforme a criterios de interés social, no para la galería, y que “al menos lo que haga, lo haga bien”.

Hermelo comienza el recorrido de la “chapucería” por Areamilla, donde una empresa contratada por el Concello de Cangas está acondicionando el entorno y habilitando una senda peatonal “con la supuesta intención de facilitar el acceso a la playa”. “Supuesta”, explica la edila del PP, “porque el caminito conduce directamente al chiringuito” y las personas que transitan por él tienen que abandonarlo y rodear la caseta de madera para cumplir su cometido. Achaca la situación a que el local de playa se instaló antes de comenzar la obra, lo que no deja de ser una “falta de previsión” por parte de sus promotores. Con respecto al tramo de carril bici recientemente pintado en Ojea, la representante popular considera “un desatino” que no tenga continuidad en ninguna dirección, pues el resto del trazado queda “descolgado y en evidente estado de desatención”. Ejemplo de ello, dice, es que está frecuentemente ocupado por vehículos aparcados, y ayer mismo había motos interrumpiendo el paso, “sin que se tomen medidas”. Otra deficiente actuación es, para la concejala del Partido Popular, la dotación de una plataforma de hormigón en la calle Cuba, colindante con el consistorio. Asegura que el agua se estanca en cuencas que forma el hormigón y que el peldaño a la entrada del edificio que alberga al colectivo Aspamsim no es el más adecuado para el acceso de personas con problemas de movilidad. Usuarios y vecinos del entorno también se quejan de la colocación de jardineras que impiden el acceso de vehículos de la asociación o de la Policía, aunque desde el Concello lo niegan y defienden su modelo peatonal .Añaden que la intención es habilitar un aparcamiento reservado en la carretera, frente al Centro Social.