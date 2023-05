Nuevos vertidos de fecales al río Orxas en Aldán y la Plataforma Augas Limpas recuerda que no llovió

En plena campaña electoral, los vertidos de fecales en el río Orxas de Aldán surgen de nuevo. Esta vez lo hacen a pesar de no haber llovido. La recientemente, constituida Plataforma de Augas Limpas da Ría Aldán, constituidas por vecinos de Aldán y O Hío, preguntan a los partidos políticos que se presentan a los comicios si consideran o no un problema importante el que está sucediendo en Aldán desde el verano pasado. “Ayer no llovió, así que en este caso las pluviales no son las culpables. Entonces cuál es la causa de esas emisiones de aguas fecales?” También señalan que si la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas sabe la respuesta que la comparta.

El BNG realizó ayer un comunicado respecto a esta situación. “El miércoles, 17 de maio, produciuse un novo verquido en Aldán. Tendo en conta as condicións meteorolóxicas deste día, sen unha gota de chuva, non é só un problema das separacións de pluviais”. Los nacionalistas coinciden con lo análisis sobre estos problema expresados por la Plataforma Augas Limpas da Ría de Aldán. Asegura el Bloque que los problemas de contaminación de la ría de Aldán suponen un grave peligro para la supervivencia de la ría de Aldán como fuente de riqueza y progreso para las parroquias de Aldán y O Hío, así como un peligro sanitario. Considera esta formación política que es urgente adoptar medidas para paliar el problema e iniciar el proceso para el saneamiento integral de la ría de Aldán, que implique a todas las administraciones afectadas, incluyendo el Concello y la Xunta de Galicia. Mantienen que las excusas del gobierno municipal y de la adjudicataria del servicio ya no dan y qué, como mínimo, el gobierno municipal debe exigir de la concesión un estudio inmediato de la red de saneamiento para detectar los puntos de vertidos y las posibles conexiones irregulares a la red. Se vuelve a poner de manifiesto que la solución no estaba solo en la Casa del Mar de Aldán.