La Xunta arreglará la recogida de pluviales en Caiagua para atajar el hundimiento de la PO-551

La Consellería de Infraestruturas acometerá próximamente unas obras de reparación en la curva de Caiagua, al paso de la carretera general que atraviesa Moaña –PO-551– a su paso por la parroquia de Meira. Así se señaló en una reunión mantenida esta misma semana entre la Xunta, representantes del gobierno local bipartito y de la concesionaria del ciclo del agua en Moaña, Aqualia. El objetivo es atajar el hundimiento del firme denunciado por Concello y vecinos en los últimos tiempos. En la reunión se coordinaron las actuaciones y el ejecutivo gallego presentará una memoria valorada de los trabajos.

En el estudio con cámaras robotizadas los técnicos de Infraestruturas habían comprobado las fugas de agua en la tubería longitudinal a la calzada para la recogida de pluviales. Desde el ejecutivo gallego aseguran que también detectaron fugas en la canalización inmediatamente superior de saneamiento municipal, aunque había sido inspeccionada poco antes.

Tras la inspección de finales de abril desde el ejecutivo autonómico se señaló que las grietas no presentaban riesgo inmediato de hundimiento y no requería de una actuación urgente. Ahora, sin embargo, se puso manos a la obra para tratar de resolver el problema y que no vaya a más en el futuro.

En la reunión mantenida esta semana se pactó que la Xunta reparará la canalización del agua de la lluvia, para lo que será necesario cortar el tubo del saneamiento. Aqualia se comprometió después a reponer ese servicio municipal con una nueva tubería, dejando atrás otras posibles pérdidas de agua que dañan los cimientos de la carretera.

Cruce

El gobierno bipartito solicitó a los técnicos de la consellería, en la reunión, que estudien la opción de ensanchar el cruce de subida al barrio de Caiagua desde la carretera general, aprovechando que se tendrá que acometer esta obra de reparación.

En estos momentos la Xunta tiene en marcha varias obras en la PO-551 a su paso por Moaña. En concreto, está en su fase final la mejora de la seguridad viaria del Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de Tirán así como la construcción de la nueva senda peatonal y ciclable que conecta las parroquias de Meira y Domaio.