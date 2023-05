Portas rechaza hacer de Cangas un Sanxenxo, “non somos de americana e gravata”

La candidata de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, que es alcaldesa de Cangas desde que falleció Xosé Manuel Pazos, volvió ayer en el mitin central de su partido a renegar de su antecesor. Lo hizo ya en su toma posesión y ayer volvió a dejar claro que había gobernado con un equipo que no era el suyo. Es algo en lo que insistió, tal vez a modo de excusa, en lo que, al principio, fue, otra vez, un emotivo discurso. “Estou aquí polo meu tío”, dijo entre sollozos. Por su tío y por el empeño de Mariano Abalo, porque según dijo ella, hace cuatro años fue a buscarla para que entrara en las listas de ACE, y hasta tres veces le dijo que no, aunque al final, el que fuera líder de la Frente Popular Galega, la convenció. Reconoció que era cierto que Cangas estaba paralizada, pero que lo estaba desde hace diez años y que pocos se explican como con tres concejales pudieron hacer tanto.

No tuvo recato alguno en decir que ella no quiere hacer de Cangas un Sanxenxo, que quiere Cangas tal como es, con una ría limpia y con playas que no estén saturadas de gente. “No queremos un urbanismo VIP, no somos de americana e garavata” . Manifestó que la casa del concello era la casa de todos, igual que la alcaldía”.

Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros y durante 44 años compañero de Mariano Abalo en la lucha política, alertó de la posibilidad de que ganara la derecha, porque sería un descrédito para la imagen de esa Cangas “sempre loitadora”. También supo reconocer el error de la izquierda en acudir dividida a los comicios. Recordó que a él la derecha lo quiso echar de la alcaldía de Oleiros y no pudo. “Non poideron porque o pobo estaba conmigo. No poderes permitir que a dereita entre no concello. Cangas é un referente da esquerda”, manifestó Ángel García Seoane, que se trajo el autobús de Alternativa dos Veciños desde Oleiros para aparcarlo en la Praza da Constitución y desde allí dar el mitin al mediodía.

Por su parte, Mariano Abalo, que fue el encargado de presentar a los candidatos y a los oradores, presumió de su política económica, la que había acabado con el Plan de Ajuste, la que había permitido bajar la deuda de 15 millones de euros a 3 millones. Hizo un llamamiento al voto útil, “porque agora es máis necesario que nunca.