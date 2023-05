“Como xubilado penso que non hai nada mellor que facer que axudar aos fillos e os netos”

–Parece levarlle á contraria a todo o mundo. A maioría da xente desexando chegar a idade da xubilación para desfrutar da vida e vai vostede e métese no berenxenal da política municipal. Pensou ben este paso?

–Véñenme á cabeza moitos xubilados, que están a facer un traballo moi serio e moi potente por Bueu. Recentemente estivemos co Clube de Xubilados e Pensionistas de Bueu, escoitamos con atención as súas necesidades e fixémoslle unha pregunta: “Tedes algo mellor que facer que axudar aos vosos fillos e netos?”. Responderon o mesmo ca min: “Non!”.

– Comeza tirando con bala. Un acto comarcal co ministro de Asuntos Exteriores e vai vostede e pídelle unha Oficina de Comercio Exterior na comarca. Pretende restarlle competencias ao Estado ou é ambicioso de verdade?

–A unidade fai a forza e a Mancomunidade é unha oportunidade para afrontar proxectos máis ambiciosos. Unha oficina de comercio exterior, apoiada polos tres concellos, coa tarefa de prestar asistencia técnica aos nosos mozos emprendedores no proceso de internacionalización e diversificación de mercados para vender a nivel global, así como buscar, analizar e filtrar novas oportunidades de comercio.

–Ir baixo ás mesmas siglas que Pedro Sánchez, nestes momentos de tanta crispación política, xoga a favor ou en contra?

–Para min Pedro Sánchez é o mellor presidente da historia democrática de España, sen dúbida. O contexto no que ten que gobernar é o máis complexo de todos os tempos en todos os aspectos, crises encadeadas, guerra de Ucraína, goberno en minoría co apoio de ata once partidos nalgunhas ocasións...

–Hai uns días dicía que nestes anos Carmela Silva foi a alcaldesa de Bueu polos investimentos do Plan Concellos. Se PSOE mantén a Deputación e en Bueu gaña as eleccións, quen será o alcalde/esa de Bueu: vostede ou Carmela Silva?

–Hai xente que pensa que ocultar os apoios ou as axudas que recibiu dalle máis mérito á súa xestión. Eu creo todo o contrario. Carmela Silva é a presidenta da Deputación que máis axudou a Bueu. Pero non só con Bueu, con todos os concellos da provincia por igual, erradicou o sistema caciquil de goberno da Deputación. Pode presumir o goberno do BNG de tratar por igual a todos os cidadáns, lugares e parroquias de Bueu? Aínda que Carmela Silva é a persoa que máis lle preocupaba Bueu, loxicamente o alcalde de Bueu é Félix Juncal. Se nós temos responsabilidades de goberno seremos os que máis se preocupen por Bueu e non quen ocupe a presidencia da Deputación.

–Ao fío diso. Os cartos de quen son: das institucións ou nosos, dos veciños e cidadáns?

–Os cartos son, evidentemente, impostos que pagamos os cidadáns, para que os xestionen as institucións. Hai algúns partidos que teñen a necesidade de controlalo todo para sobrevivir e poñer moitos atrancos a esta participación.

–As redes sociais son moi traizoeiras e creo que se puxo un pouco a mal coas peixeiras de Bueu. Xa fixo as paces con elas e pode voltar a comprar o peixe na praza?

–Ata hai seis meses non tiña nin idea das redes sociais, a verdade é que aínda sigo a moverme por elas como un novato. Neste sentido algunhas persoas moi expertas, moi organizadas e relacionadas con certo ideario, utilizan as redes non para debater e confrontar ideas, senón para ensuciar todo, insultar, intimidar e desprestixiar a quen pensa diferente.No seu momento fixen unha publicación nas redes, sobre a necesidade dun “Plan Estratéxico de Turismo de Bueu”. A publicación comezaba textualmente: “Chegan os meses de verán, soben os prezos da praza, sobe o prezo da vivenda, non hai onde aparcar, rúas congestionadas, colas, aglomeracións, etc.” Uns peixeiro/as interpretaron que se trataba dun ataque directo contra eles. O artigo ofrecía unha oportunidade para atacar e desacreditar a quen pensa diferente e non ían deixar pasar a oportunidade. Realmente é o que pasou.

–Sendo realistas parece que ao PSOE pode tocarlle ser chave de goberno. Chegado ese caso, con quen pactaría: con Elena Estévez ou con Félix Juncal?

–É unha evidencia que o BNG e Félix Juncal están en forte retroceso. Somos o único partido que expuxo con claridade as súas propostas, está claro cal é o noso proxecto, baseado na economía e en dar máis oportunidades aos mozos. A pregunta é: Está Félix disposto a pactar un goberno cos socialistas de Bueu para axudar á mocidade e tratar a todos os cidadáns de Bueu por igual ou deixará que goberne a dereita?

–Os seus rivais nas urnas deixanse ver bastante pola igrexa. É vostede de misas e procesións ou prefire outro tipo de actos e reunións?

–Cada un que actuou a conciencia como lle pareza. Non son de misas, pero comparto ao 100% unha frase do Papa Francisco: “Non é necesario crer en Deus para ser boa persoa. En certo xeito, a idea de Deus está desfasada. Pódese ser espiritual pero non relixioso...”