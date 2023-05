Araceli Gestido pretende devolver a Cangas el brillo que se merece y conjugar el verbo consensuar

Bajo un sol que quemaba y frente a una ola salada, el BNG de Cangas interpretó en la Praza das Pontes su partitura para estas elecciones municipales. Se aplicó al tono optimista, pero sosegado, al conciliador, pero rotundo en sus convicciones, al metaverso de una Cangas diferente, en la que los enfrentamientos estén superados. La candidata Araceli Gestido habló de conseguir la alcaldía para llevar a cabo una profunda transformación, para acabar con las políticas tristes y las mismas caras de siempre. Apuesta por un concello con un fuerte compromiso social y unas políticas que devuelvan a Cangas el brillo que se merece.

Y la candidata nacionalista señaló el camino: la elaboración de un Plan Xeral, la devolución del espacio público a las personas, un plan de vivienda social, un modelo de proximidad de la sanidad, la construcción del centro de salud O Hío-Aldán y un Centro de Alta Resolución (CAR), además de dejar claro que “eólica sí, pero non así”. Aseguró que el día que Cangas aprenda a consensuar no habrá quien la pare.

Antes, Noël Malvido, miembro de la candidatura del BNG de Cangas, supo referirse al idioma en este Día das Letras Galegas, con el arma que se puede hacer la mayor de las revoluciones. Este joven de 22 años destacó el hecho de que la apuesta del BNG por la juventud queda de manifiesto con su presencia en el puesto número 4 de la candidatura. “Apostar por a mocidade; esas son as candidaturas que empoderan a mocidade”.

Fue un Noël Malvido entusiasmado quien presentó a la parlamentaria Olaia Rodil, de la que dijo era un fan, un Olaiamer convencido. Esta parlamentaria lucense por el BNG habló de que era el momento de abrir un nuevo tiempo, de ilusión por un proyecto político serio que es el que representa Araceli Gestido. Advirtió a los presentes de que no crean en lo que ella dice, sino en lo que pueden ver y tocar. “En Bueu e en Moaña poden verse as políticas do BNG, que son un referente en Galiza. Nós non vamos a envolvernos en grandes palabras, senon nos feitos”. Olaia Rodil recordó que el BNG tiene un proyecto propio de política municipal. “Temos un proxecto e tamén temos as personas para levalo a cabo”, concluyó la diputada nacionalista, Araceli Gestido.