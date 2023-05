Unha illa chea de arte

A illa de Samertolaméu voltará a encherse de arte este domingo. Coincidindo coa celebración das Letras Galegas a Asociación Meiramar-Axóuxeres organiza unha nova edición de “Arte na Illa”, que programará actividades ao longo de todo o día.

A festa comezará a partir das 11.45 horas cun espectáculo infantil con Peter Punk. A festa contará cun pregoeiro e este ano a organización invitou ao músico Brais das Hortas a ese discurso de apertura, que está previsto para ás 12.45 horas. Despois da intervención do pregoeiro haberá música e baile tradicional coa propia agrupación Meiramar-Axóuxeres. Antes da comida aínda haberá tempo para máis música, esta vez cunha sesión de cantos de taberna a partir das 13.30 horas.

Roteiro etnográfico

A programación retómase a partir das 16.00 horas, desta vez coa música do grupo de gaitas de Meiramar-Axóuxeres. Ás 16.30 horas está programada unha andaina etnográfica ata os muíños de auga de Minaza e Felipe, situados no río da Fraga. A visita incluirá unha moenda e unha explicación sobre a elaboracion do pan.

Xa de volta en Samertolaméu as actividades terán continuidade cun recital poético no entorno da festa e no que participarán varios autores. Ao rematar o veciño moañés Luis Chapela presentará o seu novo libro, que se titula “A xorepa”. O autor estará acompañado por Xoán Chillón, que se encarga do prólogo da publicación.

O peche de “Arte na Illa” será cunha actuación musical, esta vez coa presenza do Orfeón Mariñeiro do Berbés.

Desde a Asociación Cultural Meiramar-Axóuxeres contan coa colaboración da Asociación Veciñal Nova Meira, Festa Medieval de San Martiño Moaña Antiqua, Concello de Moaña e da Deputación de Pontevedra a través de Pontegal.