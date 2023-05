A programación das Letras Galegas en Bueu ten hoxe unha das súas citas senlleiras: a romaría que se celebra no entorno do adro de Sanamedio, no lugar de Bon. A festa comezará a partir do mediodía coa música e o baile tradicional de Os Liboreiros e Pais de San Roque.Despois quedará un micro aberto para o recitado vencellado á festa da cultura. No lugar haberá unha cantina á favor do Bueu Atlético e convídase á veciñanza a acudir e quedarse a xantar. Pola tarde haberá xogos populares, un contacontos de Polo Correo do Vento (16.30 h) e a actuación de Os Palleta Mollada.

O Centro Social do Mar de Bueu tamén terá actos polo Día das Letras Galegas. A Coral Polifónica Marusía organiza un concerto de música coral a partir das 20.00 horas no que estarán a Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro, Coral Polifónica de Salceda de Caselas, Coral Polifónica Queixumes do Hío e a propia anfitriona.