La conselleira de mar, Rosa Quintana, reivindicó hoy en Cangas "claridad" a la Comisión Europea (CE) sobre los vetos a la pesca del arrastre, tras la rellexión del responsable de Política Pesquera para el Atlántico, Mar Báltico y del Norte, Maja Kirchner, que señaló que había sido un "malentendido" de países como España o Francia, y que el plan adoptado no contiene "ninguna obligación legal para Madrid, Galicia o Andalucía", sino emprender un diáogo con el sector pesquero y las administraciones". Quintana insistió en la necesidad de esa claridad de la CE, que "no diga cada día una cosa nueva" y dijo que tenía que asumir las competencias del artículo 39 del Tratado de la UE: "No puede ser que diga que ahora está en manos de los Estados miembros, somos todos pescadores de la UE y todos necesitamos normas claras".

Rosa Quintana particpó esta mañana en un acto de campaña electoral en el muniicpio cangués. Insistió en que no está en contra de ninguna arte de pesca, "todas son buenas si se utilizan bien y lo único que hay que hacer es lo que está haciendo Galicia, unos buenos planes de gestión, un cuidado exquisito por nuestros recursos y seguir valorando la actividad pesquera". Añadió que había que seguir siendo capaces de "acreditar ante la sociedad que esta actividad tiene futuro para que la juventud pueda seguir confiando en buscar un modelo de vida a través de la pesca europeos".