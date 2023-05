El candidato número 9 del PSOE de Moaña, Francisco del Río, muestra su orgullo de llevar más de 40 años militando activamente en el Partido Socialista “porque es la única fuerza política que lleva 144 años de historia defendiendo los derechos de las clases medias y trabajadoras en este país”. Entiende que el del PSOE es el único proyecto “claro y definido: hacer grande a Moaña y a sus vecinas y vecinos, defendiendo a la gente; somos la candidatura de la gente, trabajadoras y trabajadores con formación y capacidad de gestión contrastada por la experiencia profesional y la formación de las compañeras y compañeros que están en los primeros puestos de la lista. Formamos un equipo estupendo”.

Lanza un mensaje a los vecinos y vecinas que como él son pensionistas: “El PSOE ha sido el que ha subido las pensiones a tod@s los moañeses, tanto el PP como el Bloque votaron no en el Congreso a la subida del 8,5%. Que me digan por qué no quisieron uno y otro subir las pensiones de los que llevamos toda una vida trabajando; la subida ha beneficiado a miles de moañeses y moañesas, y eso en las elecciones hay que ponerlo en valor. Como pensionista pido el voto mayoritario a la candidatura que encabeza Mario Rodríguez.