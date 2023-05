Las fiestas ilegales en Massó provocan que la Policía denuncie y Urbanismo abra expediente sancionador

El fin de semana pasado volvió la fiesta a Massó, en las inmediaciones del inmueble que en su época había sido hotel del complejo conservero más importante de Europa. De nuevo el rastro se sigue por la basura que se acumula en Balea y que los vecinos se ocupan de denunciar. No solo denuncian estas fiestas sino también que la basura está sin recoger porque no las llevaron a los contenedores y ahí no entran los camiones de basura.

El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, confirmó ayer que una patrulla estuvo en el hotel de Massó el pasado fin de semana y que identificó a la persona que se ocupaba de organizar la fiesta. Asegura que es un inquilino de Massó. En esta misma fiesta participaron también los okupas que hay en el hotel. La Policía Local, tras identificar a las personas, trasladó al departamento de Urbanismo la denuncia para que abriera expediente sancionador y se requiera a la propiedad, en este caso Abanca, para que cierre el bajo donde se están celebrando las fiestas, ya que se trata de un lugar peligroso, donde cualquier día puede producirse una desgracia. También se señala que se puede multar al inquilino de Massó por organizar fiestas ilegales, una alternativa que ahora mismo no se baraja porque se considera que no sería satisfactoria, ya que existe la posibilidad de que se declare insolvente. La Policía Local considera que lo más eficaz sería que Abanca actuara cuanto antes y cerrara el bajo de su propiedad en Massó. Además, hay el riesgo de que con la llegada del buen tiempo estas fiestas se multipliquen. Se trata de una zona que no está asegurada y que se encuentra en mal estado, como gran parte de Massó. Abanca ya tuvo que cerrar la torre y la nave de almacén por la que entraban con facilidad y se provocaban incendios. No hace mucho, se pudo ver a un joven subido al tejado de la torre de Massó, que movilizó a cuerpos de seguridad y emergencias.