Escape de quema en Pinténs

Las quemas de rastrojos están prohibidas desde hace varias semanas para prevenir incendios forestales, pero parece que no todo el mundo se ha enterado o hace caso omiso. Lo repiten los equipos de emergencias que ayer tuvieron que sofocar el escape de quema en la finca en la que se desplegaron efectivos de la Policía Local, Emerxenxias-Protección Civil y Xunta.

Leal ejerce de concejal, jefe de campaña y papá "canguro"

Xosé Leal no para estos días. La actividad es frenética a menos de dos semanas de las elecciones y hay que estar en todos los lados. Y todo ello sin descuidar la conciliación familiar. Ayer le tocaba cuidar de la pequeña Lola, que fue durante toda la mañana sujeta a su padre en uno de esos “sacos de canguro”. ¡Seguro que pocas veces pararon tantas veces a Leal para decirle cosas bonitas! Aunque la destinataria de los piropos era Lola, que se portó más que bien. Solo protestó cuando estaba en la piscina. A lo mejor fue porque no le dejaron probar el agua. ¡Tener un padre concejal y que no la cuele en la piscina! Normal que estuviese enfadada.

Ya adelantamos que habrá que ampliar los concellos

Los políticos estos días no paran y sobre todo buscan encuestas que confirmen sus deseos y esperanzas. Si los datos que manejan todos ellos son ciertos no quedará más remedio que ampliar los concellos... porque casi todos tienen mayoría absoluta. A ver donde metemos luego tantos concejales y a ver quien los aguanta. Ya va quedando menos para la única encuesta que vale. La del 28 de mayo.