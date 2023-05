A Asociación Peis D’Hos celebra a “Romería do 17” no adro de Darbo

A Asociación Cultural Peis D’Hos celebra hoxe a “Romería do 17”, co gallo do Día das Letras Galegas. O colectivo escolleu o emblemático adro de Darbo, en Cangas, para esta festa que se prolongará durante toda a xornada.

O programa inclúe un espectáculo infantil con Dani Blanco, a partir das 12.00 horas, e unha sesión vermú, a partir das 13.00 horas, con cantos de taberna. No adro de Darbo haberá unha pulpeira, venda de churrasco e comida vegana e unha barra con bebidas, a prezos populares. A romaría incluirá xogos populares, sorteo de agasallos e pola tarde voltará a música con Os Melidaos (17.30 horas) e Verde Menta (18.30 horas).