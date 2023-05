A programación arredor do Días das Letras Galegas comeza hoxe en Moaña. Faino coa estrea na comarca, de balde, do galardonado filme “Matria”, do vigués Álvaro Gago Díaz e que ata fai ben pouco aínda estaba nas carteleiras. A proxección é hoxe nos Xardíns do Concello ás 22.30 horas. O concelleiro de Normalización, Aldán Santamarina, recomenda aos asistentes que acudan con algo de abrigo.

A elección desta proxección débese a que “a lingua galega ten un papel central neste filme. O uso da nosa variedade dialectal da costa occidental galega marca o carácter da historia coa que se sentirán identificados moitos veciños de Moaña”, apunta Santamarina. O aforo é de 300 cadeiras e o filme foi estreado con éxito no Festival de Cine de Berlín deste ano e acadou o premio ao mellor debut no Festival de Málaga, Está protagonizado pola actriz María Vázquez. Domaio A programación da Semana das Letras chegará, mañá, ao centro sociocultural Rosalía de Castro de Domaio, cunha xornada de música, danza e teatro organizada pola asociación folclórica Charaviscas. Será ás 19.00 horas. O xoves ás 20.00 horas o salón de plenos do Concello acollerá unha charla de Malores Villanueva sobre o escritor e intelectual Francisco Fernández del Riego, figura á que se lle adica este ano o Día das Letras. O sábado 20 será o Festival Folclórico no Palco da Música con todas as agrupacións de danza tradicional do municipio e o domingo 21, ás 20.00 horas, péchase a programación cun festival de corais no centro cultural de Quintela.