Catro de cada dez veciños falan en galego, pero entre os nenos o seu uso é residual

Galicia celebra mañá o Día das Letras Galegas, adicado este ano ao escritor, intelectual e activista político Francisco Fernández del Riego. Esta data enche de actividade cultural toda a semana nos distintos concellos e permite unha reflexión colectiva sonre o emprego do idioma propio. Os últimos datos oficiais do Instituto Galego de Estatística sobre a lingua que falan habitualmente os veciños, dividido por comarcas, data de antes da pandemia de COVID-19. Desvela, sen embargo, que o número de morracenses que empregan o galego en todas as situacións ou que confesan falar maioritariamente en galego fronte ao castelán sitúase nas 31.554 persoas, contando a Bueu, Cangas, Marín e Moaña. Supoñen o 40,56% do total de cidadáns, excluíndo a aqueles que non poden falar un idioma por enfermidade ou discapacidade.

Isto supón que a maioría da poboación, un total de 46.233 veciños, declara falar sempre en castelán ou empregar o galego en poucas situacións e expresarse maioritariamente en español. Os castelánfalantes representan xa o 59,44% do total dos cidadáns da comarca. A situación en canto a transmisión do galego é alarmante sobre todo se temos en conta a evolución nos últimos anos. Se ben o emprego do idioma propio se recuperou perto dun 2% dende o 2013, ao remontarse a 10 anos atrás pódese comprobar un claro retroceso. Antes da anterior crise económica eran maioría os que falaban na lingua de Rosalía de Castro: Un 50,44%. Apenas catro de cada 100 nenos de Moaña se expresa en galego de xeito habitual A porcentaxe de galegofalantes no Morrazo é sensiblemente inferior á media da comunidade, que se sitúa nun 52,29% de personas que falan habitualmente en galego. O Morrazo está tamén dous puntos por debaixo da media provincial de emprego da lingua propia. Sen embargo, esta lingua goza dunha mellor situación dentro da comarca morracense que nas áreas urbanas dos arredores. Así, na cidade de Pontevedra e a súa contorna apenas fala habitualmente en galego o 40,56% da poboación. Vigo, pola súa banda, mantense como unha das áreas máis castelanizadas de Galicia con apenas un 15,50% de galegofalantes. As enquisas en Moaña desvelan unha mínima transmisión interxeracional A peor nova para o idioma está na escasa transmisión ás novas xeracións. Para ter unha noción desta situación é preciso acudir ás enquisas sociolingüísticas que o Concello de Moaña realizou coa colaboración de todos os centros escolares e nas que participaron máis dun milleiro de familias do municipio. Estes estudos desvelaron que o 64% dos avós falan maioritariamente en galego, pero esta lingua xa só é empregada de xeito habitual polo 30% dos pais dos alumnos de Moaña. En canto aos propios estudantes a cifra cae drásticamente ata unha media dun 4%, un uso totalmente residual. Entre os nenos a cousa mellora lixeiramente, cun 5% de galegofalentes, fronte apenas un 3% entre as nenas. Moaña é precisamente o Concello que máis iniciativas organiza para tratar de revertir esa situación. A concellería de Normalización Lingüística que dirixe Aldán Santamarina, ademais de realizar estes estudos de emprego da lingua propia, organiza programas de ocio infantil neste idioma como os Rechouchíos e sobre todo, cada ano, pon en marcha o reto de inmersión lingüística “21 días en galego”, que vencella aos estudantes de Primaria e de Secundaria. Sen embargo, a xulgar polos datos, o traballo por facer é inxente.