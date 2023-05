Cangas, en femenino plural y de izquierdas

La conciliación de la mujer con la vida laboral y la política, con su condición de madre no es fácil, pero es un cliché que no gusta, incluso explican que ya no se debería preguntar por ello. La cinco mujeres que encabezan las candidaturas de otros tantos partidos de izquierda en Cangas coinciden en que es tiempo de que eso se normalice, que no llegue a ser noticia. Iria Malvido (PSOE), Aurora Prieto (EU), Carmen Berzosa (Podemos), Araceli Gestido (BNG) y Victoria Portas (Alternativa dos Veciños) nos hablan de todo eso en este arranque de campaña en Cangas, donde la mujer tiene un protagonismo nunca antes visto.

Iria Malvido (PSOE) asegura que este aspecto de la conciliación no se abordaría si el candidato fuera un hombre. Lo dice claramente: “vivimos con este castigo social que implica que parece que tenemos que disculparnos por querer participar en política”. Incluso no duda en alzar la voz sobre los comentarios que se realizaron sobre su físico, las apreciaciones sin respetar “mi intimidad personal y la condescendencia de los hombres hacia mi persona que han sido frecuentes durante estos meses. La candidata de Esquerda Unida a la alcaldía de Cangas, Aurora Prieto, no duda en calificar la sociedad actual de machista y, por lo tanto, dice que la política también lo es. “Las dificultades que pueda encarar como mujer no son ajenas a o muy diferentes a las que pueda conocer y padecer una camarera una redeira o una administrativa”. Carmen Berzosa afirma que la conciliación “se nos queda pequeña” y habla de que “pongo como ejemplo mi caso, no soy Carmen Berzosa, mujer, de 42 años, casada y con una hija de 3 años, que trabaja como directora en el sector de la sanidad y que concilio y reparto mi tiempo entre ambas tareas, la familiar y la profesional. So candidata a la alcaldía de Cangas, pero soy Carmen la que todos los días habla con su comadre para saber como está y cómo lleva su nuevo proyecto. Carmen, que tiene dos horas de entrenamiento a la semana, y a la que le gustaría que fuese más. Soy Carmen la que disfruta en cuanto puede de un buen libro, nunca obra de teatro o una visita a cualquier museo, pero que últimamente intenta poder ver un capítulo de su serie favorita sin dormirse. No siempre me levanto a las 6 de la mañana y hay días que no llego despierta a las 10.30 horas”. Carme cambia la conciliación por la “corresponsabilidad”. Araceli Gestido nos recuerda que es la tercera mujer que el BNG presenta como candidata a las elecciones municipales en Cangas, por lo que su presencia está normalizada. Pero también dice que la mujer tiene otra forma de hace política, porque de un Concello feminista no solo sale beneficiadas las mujeres, sino toda la sociedad. “Por suerte, lucha previa del feminismo hizo que ahora sea más fácil para las que nos animamos a hacer política”. También ella piensa que llegará algún momento en que no haya que hablar de ellas. “En la política municipal, un feminismo de proximidad es posible y para eso tenemos que estar presentes”. Victoria Portas, por su parte, estás convencida de que la conciliación llega teniendo en cuenta una clara vocación y estando convencida de que “tenemos que aportar a la sociedad”. Creo que a conciliación y la presencia activa de la mujer en la política es una responsabilidad de todas y todos, colectiva. Si bien en los últimos años avanzamos muchos, pero aún queda mucho por hacer. Las candidatas opinan Las cinco candidatas trabajan y son madres, de uno o varios hijos o hijas. Pero ni la edad de sus pequeños, en unas ocasiones, ni la suya propia les ha echado para atrás. Compiten entre ellas y la lucha es dura. En este caso la izquierda no las une, al contrario, las separa en esta convocatoria electoral. “La política no está exenta del machismo lacerante en nuestra sociedad. Los comentarios sobre mi persona lo confirman. La mujeres tenemos que demostrar el doble o el triple para que nuestra opinión sea tenida en cuenta”. “Disfruto del trabajo que permite esta actividad, la resolución de problemas, pero dedicarse a él necesita una vocación que es secundaria si no se tiene un respaldo familiar. Lo tengo ahora, pero no he gozado siempre de esta disponibilidad.” “El trabajo político debe ser compatible con la vida familiar de las personas, de otra forma, solo las clases alta o las personas sin descendientes y sin cargas familiares se podría dedicar a ella, con lo que se dejaría sin voz a los colectivos” “La palabra que tenemos que usar es corresponsabilidad. Las mujeres somos seres multidisciplinares. No nos movemos en una vida direccional. No necesitamos que nos ayuden, necesitamos que los que convivan con nosotros sean corresponsables”. “Como madre, qué mejor convencimiento que ofrecer referentes a las nuevas generaciones as nuestros hijos, que los derechos y reconocimientos que se luchan y se ganan. Si queremos una sociedad igualitaria tenemos que dar un paso adelante”.