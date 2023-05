Cangas entrega os seus “fachos”

O Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela acolle mañá un dos acontecementos máis esperados de Cangas, como é a súa Festa da Cultura coa entrega dos Premios Xohan de Cangas á Creación Artística/Literaria e Xohan de Cangas ó Labor Cultural e o Premio Ignacio Cerviño á recuperación/promoción do Patrimonio, que van desvelarse nunha gala, con motivo da celebración do festivo das Letras Galegas no país, con alfombra vermella e actuacións musicais.

Presentada este ano polo actor Fran Paredes, a gala comeza ás 20.00 horas e rematará unha hora despois, como manda a festividade, co Coro San Xosé, membros da Banda de Música Belas Artes e o público interpretando o himno galego. Será unha tarde noite para a emoción por esos premios, representados cunha réplica do Facho de Donón, que honran a cultura e as artes como a luz que guía, pero tamén para desfrutar da música. A primeira actuación virá con Sara Giménez (voz), Iago Vidal (piano) e Humberto Carballo, músicos e director de Belas Artes de Cangas, que interpretarán a peza “María Soliña”, de Celso Emilio Ferreiro. E sobre o escenario do Auditorio lembrarase ao homenaxeado Pola Academia Galega neste ano, Francisco Fernández del Riego. Non faltarán os discursos dos políticos, da alcaldesa, Victoria Portas, e seguirán as actuacións coa Escola de Danza Maite Quiñones. Haberá unha homenaxe in memoriam ás persoas que traballaron pola cultura de Cangas e xa non están e Xosé Ramón Rocha interpretará, ao violonchelo, unha peza de Anxo Gago, músico e compositor cangués, xa falecido e merecedor no seu día da distinción do Premio Xohan de Cangas ó labor cultural. Coa emoción dese momento, entregarase o primeiro premio Ignacio Cerviño, actuará a Banda de Música Belas Artes e entregarase o Premio Xohan de Cangas á creación artística.

O Coro San Xosé subirase ó escenario para interpretar unha primeria canción e asistir á entrega do último dos Premios Xohan de Cangas ó Labor Cultural.

O discurso institucional da alcaldesa pechará a gala que baixará o telón con todo o público cantando o himno galego.