Bueu reivindica a memoria e o compromiso de Johan Carballeira

Manuel López e Héctor Pena recolleron onte os seus respectivos Premios Johan Carballeira de poesía e xornalismo, nun acto celebrado no Centro Social do Mar e que serviu para reivindicar a memoria e compromiso do que fora alcalde de Bueu.

Os dous galardoados tiveron palabras de agradecemento por este recoñecemento. “Que te premien nun certame como o Johan Carballeira supón moito pois eu son dúas cousas que el foi: galeguista e poeta e se vivise naqueles anos eu podería ser fusilado coma el”, dicía Manuel López, que gañou o certame de poesía con “831-Urb”. O premio de xornalismo foi para Héctor Pena, cunha reportaxe titulada “Historia inacabada do deporte galego”. Explicou que tenta “facer o deporte galego accesible a todo o mundo, mesmo ás persoas profanas; ao tempo que dignifico os triunfos e logros do deporte en todas as disciplinas, con especial atención ao deporte feminino e paralímpico”.

No acto estiveron presentes o alcalde de Bueu, Félix Juncal; o concelleiro de Cultura, Xosé Leal; e o presidente da Asociación Amigos de Johan Carballeira, Manuel Mosteiro, que aproveitaron para reivindicar o galego e a necesidade de promover o seu uso en todas as esferas da sociedade. Juncal non deixou pasar a oportunidade de lembrar que nas últimas semanas retirouse a simboloxía franquista das igrexas de Bueu. “Creo que hoxe Johan Carballeira descansaría máis en paz”, concluiu.

Ao rematar este acto tivo lugar a presentación do libro “A escola pública en Bueu”, do mestre xubilado e investigador Arturo Sánchez Cidrás, que tamén foi Premio Johan Carballeira de xornalismo. O libro é un percorrido polo ensino no municipio e xurdiu polo recente 50 aniversario dos tres colexios públicos de Bueu. Ao final da presentación repartíronse gratuítamente exemplares do volume.