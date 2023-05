A programación das Letras Galegas de Bueu conta hoxe cun festival no que intervendrán Xosé Lois Romero e Aliboria, The Skarnivals e M@3DJ. O certame denomínase “Sons no Urbano!”, en referencia ao seu emprazamento: o aparcamento situado nos xardíns Urbano Lugrís.

O festival comeza a partir das 21.30 horas e o espazo está cuberto cunha carpa. No interior haberá unha barra a favor da Asociación da Xuventude de Cela. Mañá mércores, o propio Día das Letras Galegas celébrase a XXII Romaría das Letras no adro de Sanamedio, en Bon. As actividades comezarán a partir das 12.00 horas con música, micro aberto, contacontos e unha cantina a favor do Bueu Atlético de balonmán. Mañá tamén haberá un concerto de corais no Centro Social do Mar, a partir das 20.00 horas, e organizado pola Coral Polifónica Marusía de Bueu.