Iria Charlín Pereira (A Fraga, 1998) concurre a las elecciones como número 5 del PP de Moaña. Es una de las incorporaciones independientes a la candidatura que lidera Javier Carro. Es técnica superior en asistencia a la dirección, organización y gestión de eventos, además de graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

–¿Tuvo que meditar mucho la decisión de entrar en las listas del PP?

–A pesar de que nunca se me habría pasado por la cabeza presentarme a unas elecciones municipales, mi sí a Carro fue inmediato. Como vecina de Moaña consideraba que era necesario un cambio en mi pueblo, y pensé ¿por qué no ser parte del cambio? Y desde que empecé a trabajar con este equipo supe que no me equivoqué con la decisión.

–Tiene experiencia en la directiva de la Comunidade de Montes de Moaña. ¿Cómo fue ese paso por la gestión del monte comunal?

–Si tengo que destacar algo de mi paso por la Comunidad de Montes de Moaña, es el aprender a defender y mejorar el monte comunal a través de una gestión responsable, además de la experiencia ante un bien colectivo y con proyección pública.

–¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas o fallos del gobierno local bipartito?

–En primer lugar, hay que ponerse del lado de los vecinos y realizar proyectos que quieran la amplia mayoría y no gobernar solo para el interés de algunos. Por otro lado, faltan propuestas para la juventud. Habría que pensar en ellos y aprovechar el Patronato Municipal para su formación. Tenemos un programa que cubre las necesidades reales de las personas. Un programa elaborado con las aportaciones de los colectivos que asistieron a nuestras reuniones y con las deficiencias que este bipartito no supo encaminar.

–¿Es consciente de que el PP necesita de una mayoría absoluta para gobernar? ¿Piensa que es algo factible?

–Por supuesto. Y por eso estamos aquí. Los vecinos de Moaña necesitan un cambio, y eso solo se puede conseguir votando al Partido Popular. Todos estamos trabajando para que esto salga bien y que a partir del 28 de mayo Javier Carro lidere este gran equipo.

–Si el PP logra gobernar Moaña tras los comicios del 28 de mayo, ¿cuál sería la primera medida que se debería adoptar?

–Escuchar y gobernar para todos. Tenemos un equipo preparado y con experiencia capaz de gobernar desde el minuto uno. Queremos abrir las puertas del Concello a todas las personas y escuchar sus demandas. Vamos a terminar con las políticas amigas.

–¿Qué área le gustaría gestionar si tienen responsabilidad de gobierno?

–Estaré donde el alcalde me necesite y donde sea más útil al equipo. La lista está compuesta por personas muy preparadas, versátiles y sobre todo con ganas de hacer lo que no se hizo en los últimos años y daremos lo mejor de nosotros estemos donde estemos.

–La lista que encabeza Javier Carro cuenta con numerosos candidatos independientes. ¿Considera eso una fortaleza para captar voto de distintos ámbitos de la sociedad moañesa o puede ser un lastre?

– No se trata de captar votos, sino de poner en primer lugar a los vecinos de Moaña. La verdadera fuerza de nuestra propuesta es nuestro candidato y las personas que lo acompañamos. Independientes o no, tenemos el apoyo del Partido Popular y nuestro objetivo es compartido: trabajar por y para Moaña, escuchando a los que ahora no son escuchados.