“Longa vida á festa de Fausto e ás xentes da parroquia!”

Unha andaina polos montes de Coiro, o pregón da Asociación Cultural Cacarexo seguido da actuación da banda de gaitas Tromentelo, dun xantar popular con foliada e da actuación de Os Monifates e Mediarea, con monicreques danzantes e música do país. É a programación que puxo fin, onte, á XXXII Festa do Muíño de Fausto, que se celebrou desde o xoves en Coiro e que xuntou a centenares de persoas. O río Bouzós surtiu de auga ao rodicio durante a xornada, e tamén foron moitos os que aprenderon o seu funcionamento e aproveitaron para mercar fariña milla como a de antes.

“Muíños do río Bouzós/ que moéstedes tanta fariña,/ hoxe case non vos vexo,/ estades cubertos de silvas./ Ao pé do río recordo/ cando moiades todos,/ cada reducio seu canto,/ e os cacarexos seu tono”. Cos versos de Manolo Boubeta, veciño da parroquia e veterano muiñeiro, comezou o pregón da Festa a carón do de Fausto, lido por Ángel Martínez como presidente e en nome da Asociación Cultural Cacarexo. Constatou a existencia de muíños en Coiro xa polo ano 1586, a súa importancia histórica e social e, logo, a decadencia a partires da metade do século XX debido aos avances tecnolóxicos e os cambios sociais e alimentarios, co abandono do campo e da actividade gandeira e co pan de trigo roubándolle protagonismo ao de millo.

A relevancia dos muíños na parroquia está vencellada tamén á súa orografía en vales que miran ao Saíñas e ao Bouzós –ou Bou Bou, como se coñece popularmente–, e queda reflexada mesmo nos topónimos, como é o caso de Entrambosríos, o primeiro coñecido. Tamén lembrou o pregoeiro de Cacarexo como un documento de Domaio de 1614 xa fala do cultivo do millo nestas terras do Morrazo, e o Catastro de Ensenada, de 1752, contabiliza 32 muíños en Coiro, construcións sinxelas e de reducio horizontal. En 1950 eran máis de 40, e desde aquela foron quedando sen actividade, abandonados e esquecidos ata que a sensibilización social e o traballo colectivo foron rescatando pezas e actividades.

Así sucedeu co muíño de Fausto, co punto de inflexión en maio de 1990, froito da implicación da comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias), da comunidade e montes, a veciñanza e entidades que fixeron realidade a rehabilitación e posta en valor deste elemento etnográfico da arquitectura popular. “Proxecto e proceso, idea e execución, tiñan que camiñar xuntamente para acadar o obxectivo de transmisión á veciñanza de identidade histórica e autoestima”. A revista Cacarexo tamén é “peza necesaria de sensibilización, de amor á contorna e á arquitectura popular, fonte de ilusións e esforzos para recuperar a ponte histórico-cultural entre o pasado e o futuro”.

Tampouco faltaron no pregón agradecementos aos muiñeiros Clemente Carracelas, Manolo Boubeta ou Antonio Queimaño, este último falecido o ano pasado, que xa recibira o premio Cacarexo e que foi responsable dos elementos mecánicos do muíño e “todo un exemplo de xenerosidade”. As gaitas de Tromentelo, o xantar popular, os monicreques danzantes e a música do país completaron a xornada festiva a carón do Muíño de Fausto.