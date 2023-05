O Hío rende homenaxe a Anxo Gago, “Lito”, na 2ª Xuntanza de Gaiteiros, a carón do cruceiro

“Con sons de gaita”. O adro do Hío, a carón do emblemático cruceiro, acolleu onte pola tarde a 2ª Xuntanza de Gaiteiros Memorial Anxo Gago, “Lito”, no que participaron distintos grupos vencellados a este instrumento tradicional. O evento estivo organizado por compañeiros da murga “Máis ou Menos” e da Asociación Música Tradicional “Anxo Gago”, coa colaboración do Concello de Cangas.

As formacións participantes tiveron que inscribirse previamente nesta segunda edición da homenaxe, un evocador acto co que se pretende poñer en valor a un gran mestre da gaita e todo o que fixo por este instrumento. Nacido na aldea de Pinténs, en O Hío, Lito faleceu en febreiro de 2018, e xa recibira varias homenaxes en vida. Cinco anos despois, os recoñecementos non deixan de medrar.