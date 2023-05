Hoxe celébrase o día grande da XXXII Festa do Muíño de Coiro, no entorno do coñecido como muíño de Fausto, ao pé do río Bouzós. As actividades comezarán ás 10.00 horas cunha andaina polos montes da parroquia, que sairá desde o propio muíño.

Ás 12.45 horas será o momento do pregón, do que este ano se encarga a Asociación Cacarexo e que culminará coa actuación de Tromentelo. A partir das 14.00 horas será o momento do xantar popular e foliada. Pola tarde, haberá música tradicional e monicreques danzantes con Os Monifates (17.30 horas) e o concerto do grupo Mediarea (19.30 horas). Na xornada de onte xa houbo un serán infantil e unha foliada nocturna, á que seguiu a degustación de papas de fariña milla.