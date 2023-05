O Concello de Bueu abre hoxe a súa programación ao redor do Día das Letras Galegas. A apertura será coa entrega dos Premios Johan Carballeira de poesía e xornalismo, que este ano recaeron en Manuel López e Héctor Pena, respectivamente. Este acto será a partir das 19.00 horas no Centro Social do Mar.

Ao rematar a entrega terá lugar a presentación do libro “A escola pública en Bueu”, do mestre xubilado e investigador Artur Sánchez Cidrás. O volume supera ás 350 páxinas e é un percorrido pola historia do ensino público en Bueu, con datos históricos e numerosas fotografías. O libro está editado polo Concello de Bueu e conta cunha tirada inicial de 500 exemplares. Durante a presentación de hoxe agasallarase aos asistentes cun libro. O vindeiro domingo haberá unha nova presentación, esta vez na Casa da Aldea de Meiro, dentro dos actos das Letras Galegas que organiza a Asociación Veciñal A Morada.