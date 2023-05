Dolores Prieto Fernández entró ayer en el selecto club de los centenarios. La familia de esta vecina de Pinténs, en O Hío, le brindó ayer una celebración a la altura de la ocasión. Una gran tarta, con el número 100 bien visible, una cinta de feliz cumpleaños y la compañía de sus seres queridos. Le deseamos que pueda seguir contando años... y nosotros con ella.

Javier Carro cerrará la campaña en su rincón favorito de Moaña

Pensándolo bien, lo suyo sería que Javier Carro pusiese el broche a su campaña electoral encima de una batea. Pero quizás sea demasiado pedir. En lugar de eso el candidato del PP de Moaña ha elegido uno de los lugares que durante los últimos meses se ha convertido en uno de sus rincones favoritos del municipio. ¿Adivinan? ¡El pabellón deportivo de Reibón! El aspirante a la Alcaldía no se ha cansado de denunciar la deficiente ejecución de esta obra y, todo hay que decirlo, con su punto de razón. La elección también tiene su lógica: ese color azul de la pista que tanto se pega a quien la toca va mucho con el PP. Como se suele decir, nadie da puntada sin hilo.

El viento también quiere participar en el mitin de Podemos

La candidatura de Podemos celebró ayer su acto de presentación oficial en Cangas con un acto electoral en la Praza dos Pontes. Un mitin al que acudió un invitado que reclamó su cuota de protagonismo: el viento. A los organizadores no les quedó otra que estar atentos para que toda la parafernalia electoral no saliese volando y acabase en medio de la ría. Lo que no sabemos es si el programa de Podemos convenció a Eolo.