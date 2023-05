Podemos se presenta en Cangas como el partido de las “políticas sociales, la participación y la transparencia”

El partido de las políticas sociales, de la participación y la transparencia cuando ejerce labores de gobierno. Es parte de la carta de presentación de Podemos en Cangas en palabras de su candidata a la alcaldía, Carmen Berzosa, que dio a conocer su programa ayer en un acto público celebrado en la Praza das Pontes con otros miembros de su lista y arropados por varios cargos de esta formación, como el coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, o la secretaria de Acción Sindical, Gloria Alonso.

Berzosa deja claro que no es una “política profesional” porque no lleva mucho tiempo ejerciéndola ni vive de ello, pero a efectos prácticos sí puede aportar la experiencia de gestión en su ramo y también la de ser madre, vecina de Cangas y usuaria de los servicios públicos, que exige y ofrece mejorar si tiene responsabilidades en el próximo gobierno local. Lo hará, repite, con la “transparencia y la participación” como normas de conducta, abriendo el Concello a la ciudadanía. Al contrario de lo que sucede ahora, ya que se aceptan demandas y se aprueban medidas en los órganos institucionales, pero luego no se llevan a la práctica, lamenta. Puso como ejemplo que en la web oficial “hay un solo contrato mayor publicado”, y la ciudadanía tiene el derecho a saber “qué se hace con su dinero”.

La dotación de un centro de alta resolución (CAR) adicional al centro de salud, de una Casa da Muller que les atienda y les dé acogida las 24 horas del día, potenciar el mercado de proximidad o dar “apoyo real” a los colectivos culturales y sociales son otras propuestas de su programa, que consideran avaladas por su gestión en otros municipios, comunidades autónomas o el Gobierno de España, donde se presentan como artífices de las principales leyes de protección social que se están aprobando. .

“Cangas es una villa marinera, de izquierdas, combativa, que merece tener a Carmen Berzosa en el Pleno de la Corporación”, animó Borja San Ramón, que ofrece Podemos como “una forma distinta de estar en la vida y en la política”. “Es el momento; la gente quiere votar Podemos y en Cangas habrá Podemos”, enfatizó la candidata.