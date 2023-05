A seca non chega ó muiño de Fausto

A Comunidade de Montes de Coiro e a Asociación Cultural Tromentelo traballaron arreo nas últimas semáns para ter listo o Muiño de Fausto, en Coiro, para os días grandes da súa XXXII Festa, este sábado e domingo. Haberá “Serán, pregón da Asociación Cacarexo, actuacións e Xantar Popular.

Mentras na mitade de España suplícase para que chova pola seca tan cedo que amenaza o campo, en Coiro a auga do río Bouzós chea de abondo o Muiño de Fausto para voltar a moer. O Muiño de Fausto, que debe o seu nome ó primeiro usufrutuario con dereito a moer nel, alá polo 1755, e cuxos herdeiros e séptima xeneración daquel tatarabuelo, seguen hoxe a ser os usufrutuarios dese dereito, con máis ou menos minutos, luce con todo listo para acoller ós centos de personas que entre mañá e o domingo pasarán polo recinto para desfrutar da súa XXXII Festa.

Acondicionáronse as dúas pontes pequenas sobre o regato, o escenario para as actuacións e un banco para sentar, todo elo coa axuda do Obradoiro de Emprego de Cangas.

Precisamente a choiva impediu o pasado fin de semana a celebración dos días grandes da festa que comenzou coas Xornadas Culturais o xoves e o venres e a homenaxe ós muiñeiros Clemente Carracelas, Manolo Boubeta e, a título póstumo, Antonio Queimaño.

Clemente Carracelas volverá a poñerse ao frente do muiño para a moenda nesta festa que ensalza a cultura tradicional galega, pero tamén a grandeza que en Cangas ten o río Bouzós que rega un val con 35 muiños. A festa comeza mañá sábado co “Serán e Debullada infantil”, a partires das 17:00 horas. Participarán a Asociación Cultural Lembranzas da Ría, A.C. Peis d´Hos, Pais de San Roque e Asociación Cultural e Folclórica Tromentelo, que preside Xosé María Portela.

Xa pola noite será o “Serán”, a partires das 22:00, con “As Lagharteiras” e un concurso de debullada para adultos. As doce hai degustación gratuita de papas de fariña milla.

O domingo é o día grande do Muiño da Fausto. No recinto, de máis de mil metros cadrados, que foi adquirindo a comunidade de montes, cando fai tres décadas, a Asociación Cultural Cacarexo físoxe coa cesión do muiño para uso didáctico na parroquia, será o pregón, ás 12:45. No palco tomará a palabra como pregoeiro un representante de Cacarexo e actuará a Banda de Gaitas Tromentelo.

Antes, as 10:00 está prevista unha andaina polos montes de Coiro que saerá dende o propio muiño. As 14:00 hai Xantar Popular e foliada na contorna do muiño e as 17:30 actúan “Os Monifatas”, con música tradicional e monicreques. As 19:30, actúa Mediarea, con música tradicional.