El PP denuncia la falta de mantenimiento y limpieza de locales y espacios municipales

Cubos en O Gatañal para recoger el agua que se filtra en el pabellón; planchas del techo podridas por la humedad en el local de ensayo de la banda de música Belas Artes, además de filtraciones de fecales a las que el Concello no da solución; el pabellón de Rodeira convertido en “campo de batalla” por la deficiente iluminación; la Escola Vella de Darbo con la balconada y la “trampa escalón” de la entrada sin reparar tras un accidente de tráfico; los usuarios de las pistas de atletismo y el gimnasio, pendientes de que no se les caiga el techo en la cabeza... Son algunas de las deficiencias en locales y espacio públicos de titularidad municipal que detecta el PP y que denuncia la concejala Dolores Hermelo, que exige más implicación al Gobierno local para “estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés”.

Hermelo pone más ejemplos de esa situación, como la falta de limpieza y desbroce en el centro urbano y las parroquias, que los propios vecinos se ven obligados a acometer y que el Concello debería asumir con organización y dedicación, ya que en muchos casos ni siquiera es un problema de medios disponibles. “Mantener lo que tenemos es una obligación del Concello y contribuye a mejorar los servicios y alargar la vida de las instalaciones públicas”, subraya la edila del Partido Popular, que pone solo “algunos ejemplos” de las carencias y problemas que detecta la ciudadanía y a los que no se les da solución.