La campaña más feminista

Siete candidaturas se presentan en estas elecciones muncipales en Cangas, de las que cinco están encabezadas por mujeres. Una situación singular, que aflora con los tiempos que se viven, donde la mujer entra de lleno en la política por mérito propio, como referencia más que una fórmula para buscar el voto femenino. Llegan a la política con vocación de cambiar las cosas, desde posiciones de izquierdas, todas ellas: Iria Malvido (PSOE), Aracelei Gestido (BNG), Aurora Prieto (EU), Victoria Portas (Alternativa dos Veciños) y Carmen Berzosa (Podemos). Es la izquierda que luchará de nuevo contra un Partido Popular que vuelve a repeteir candidato, José Enrique Sotelo, que buscará la mayoría absoluta (11 concejales) que es la única que le vale para gobernar. Y en esto es precisamente lo que se sustenta la fuerza de la izquierda en Cangas, pero tras ocho años de gobernar en coalición tiene el hándicap de no haber sabido hacerlo, de destruirse hasta acabar el gobierno con solo tres concejales. Y ahí está la debilidad de la izquierda, que además acude más dividida que otras veces a las urnas en Cangas.

La lucha se centra en ser la fuerza más votada de la izquierda, con un nuevo partido, Alternativa dos Veciños, que lidera la hoy alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en la que parece la despedida de la política local de Mariano Abalo, concejal de Cangas desde el año 1979, que en esta ocasión acude en el puesto número 11 de la candidatura. La colación ACE, que llevaba años aglutinando la izquierda en Cangas desaparece y ahora cada uno se presenta por su parte: Podemos por un lado, Esquerda Unida por otro y Alternativa dos Veciños por otro.

La división podía ser todavía pero si no fuera porque la formación Avante!, que cuenta con tres concejales en la corporación, decidió no presentarse. BNG, Podemos y Esquerda Unida tratarán de ganar parte de esos votos, aunque la mencionada formación no llama a los suyos a votar. A la derecha del PP está Cangas Unidos, liderada por José Luis Fernández, que en su día fue coordinador de Vox en la comarca, que, aunque no logre concejal podría dejar al PP si mayoría absoluta si los resultados son muy justos.

En Moaña representantes de las tres candidaturas electorales iniciaron la pegada de carteles a medianoche, como marca la tradición. El BNG, que aspira a revalidar la Alcaldía, celebró una asamblea en su local de O Rosal para después salir a cubrir la villa con fotografías de Leticia Santos con el lema “Moaña máis por vir!”. Los nacionalistas inician sus actos de campaña esta misma mañana con una reunión de trabajo con la eurodiputada Ana Miranda “porque muchos de los proyectos que planteamos requieren de financiación comunitaria y, además, están en sintonía con mandatos europeos de sostenibilidad”, apunta la candidata a repetir como alcaldesa. Por la tarde Santos se reunirá con mujeres de Moaña en el local multiusos de Meira.

El PP, con Javier Carro al frente, se presenta con el lema “Sempre Moaña” y con el espíritu de “Escoitar e gobernar para todos”, en su intento de recuperar el poder al frente del Concello perdido hace ya ocho años. Carro se dejará ver esta tarde por la villa en un paseo con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda. Mañana, sábado, será su primer acto de cara al público. Dará un mitin a las 19.00 horas en el centro social de Quintela acompañado, entre otros, de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

En cuanto al PSOE, el candidato Mario Rodríguez, debutante en la política local, exhibe en sus carteles el lema “Imaxina Moaña, imaxina”. Su primer acto de campaña será mañana, a las 14.00 horas en Casa Adriano, en una comida de presentación de la candidatura. Participará la presidenta de la Diputación Carmela Silva y el secretario xeral provincial David Regades. El alcaldable socialista estará respaldado por otros integrantes de la candidatura como Elena Lorenzo y Abel Mendaña.

Foto conjunta en Bueu

En el caso de Bueu los candidatos a la Alcaldía mostraron cordialidad en el inicio de la campaña y no pusieron ningún reparo a la hora de posar juntos en el inicio de esta campaña electoral: Félix Juncal por el BNG, Elena Estévez por el PP y Camilo Macenlle por el PSOE. El actual alcalde encabeza la candidatura del BNG por sexta convocatoria consecutiva; Estévez, que fue alcaldesa entre 2004 y 2007, será la líder del PP por segunda vez; y Macenlle se estrena al frente del PSOE de Bueu.

El inicio de la campaña significa también desvelar los eslóganes con los que concurren cada uno de los partidos. Desde el BNG apuestan por “Bueu, máis por vir” y “Un valor seguro para Bueu”, una alusión a los nuevos proyectos que se quieren desarrollar en los próximos cuatro años y a la experiencia de gestión de los últimos años. El PP se inclina por “Bueu. Elixes ti”, una invitación a un cambio después de 16 años consecutivos de gobiernos liderados por el BNG. Por su parte, el PSOE eligió como lema “O Concello da xente. Polo cambio”, que también alude a un nuevo ciclo y a una mayor participación ciudadana.

La pegada de carteles ayer se concentró en el entorno de la Praza do Concello y en el Parque de Ramal dos Galos, donde hay paneles colocados por el Concello, y en el centro de Beluso. Desde hoy los candidatos ya pueden pedir abiertamente el voto a la ciudadanía. El BNG celebrará su primer acto electoral en un espacio recién estrenado: el parque público del antiguo cementerio de Bueu. Será a las 20.00 horas e intervendrán el candidato a la Alcaldía, Félix Juncal; y Xosé Leal, Laura Ogando, Martín Villanueva y Macu Rodríguez.

La candidata del PP, Elena Estévez, tiene previsto realizar una visita a las empresas del polígono industrial de Castiñeiras y avanza que los mitines y reuniones electorales comenzarán a partir del próximo lunes.

Desde el PSOE comenzarán un recorrido por las distintas zonas del municipio para hacer llegar su programa a los vecinos. Hoy por la mañana estarán por Beluso y por la tarde está previsto recorrer el entorno de Agrelo y Portomaior.