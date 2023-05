Aumentan los reparos y las gratificaciones extras en Cangas

Los informes de Intervención Municipal que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, llevó al pleno vuelven a poner de manifiesto el descontrol del gasto público, según manifestó el grupo municipal del PP. Además de repetirse los reparos en cuanto a gratificaciones y horas extras de los trabajadores, destaca, una vez más, la falta de rigor en el gasto corriente y la reiteración de posibles fraccionamientos de contratos.

El PP asegura que se están pagando servicios por los que debería existir un contrato ya que se prestan de forma continuada. “Pero como el gobierno en muchos casos decide a dedo quién debe prestar ese servicio, la intervención municipal advierte de que se están incumpliendo la ley de forma constante”. Señala que es una práctica del gobierno local de los últimos años , pero que los últimos dos esta situación es alarmante. “Cada vez nos encontramos con más servicios que se prestan de forma irregular por falta de trabajar un proceso de adjudicación adecuado.

El concejal de asuntos económicos del grupo municipal del PP, Pío Millán, asegura que Marino Abalo está ejerciendo de oposición de la oposición, con críticas respecto a que no pueden cubrir las necesidades que pide los vecinos porque la oposición no aprobó el presupuesto del año 2022 y no tienen dinero. Pío Millán recuerda que el gobierno local es esclavo de sus palabras, ya que demuestran que no tienen dinero para unas cosas, pero repentinamente se llena de chapapote el centro de Cangas.

El PP sostiene que, sin criticar las obras, que considera son necesarias, se dejan de hacer otras que tenían la misma o más urgencia que las que se ejecutan, “pero no deben ser tan visibles para que funcionen como arma propagandística”

Ante los antecedentes de los informes de Intervención de los últimos meses y la política de obras propagandísticas de los últimos días, el PP teme que el nuevo gobierno local que surja de las urnas del 28 de mayo se encuentre a partir de mediados de junio con problemas para gestionar el Concello el resto del año.

Desde Intervención se sigue reparando la nómina de personal (el plan de estabilidad laboral, aún no se hizo efectivo ya que falta realizar el concurso), también siguen reparados los pagos que se realizan a la empresa que gestiona la piscina municipal, sin ningún tipo de contrato, ya que el mismo lo tumbaron los tribunales de justicia.

El gobierno local, por su parte, presume de haber puesto punto final a la intervención del Estado que se mantenía desde 2011 con el denominado Plan de Ajuste y considera que hay dinero en caja que no se puede gastar porque no se aprobaron los presupuestos municipales del año 2022. El levantamiento de la alcaldesa de Cangas a los reparos de Intervención se siguen llevando a los plenos sin ningún tipo de rubor. Es algo que se presenta como algo normal.