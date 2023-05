El vial de Donón, una obra a la espera de un autor

Un viaje hasta Donón, para ver las obras y la decepción es absoluta. Dos meses después de que se iniciaran los trabajos y poco se hizo. Echar un vistazo vale para ver que son las tajeas para el agua, que según cuentan vecinos de este pueblo de O Hío, sirvieron para romper las ruedas de hasta ocho vehículos en Semana Santa. Ellos saben poco de la obra. Hablan con los trabajadores de la empresa adjudicataria y la respuesta a las preguntas relacionadas con este parón que se alarga ya por veinte días es que falta firma de un documento para continuar. Es algo que a los vecinos les trae de cabeza. No pueden entender que se empiece una obra sin todos los documentos necesarios para terminarla. Es lo que se les traslada a ellos. Porque desde el gobierno municipal de Cangas, concretamente desde la alcaldía, no tienen noticia. No hay explicaciones por su parte. Los vecinos esperan que la obra esté finalizada antes del verano, porque de lo contrario el caos de tráfico en Cabo Home sería absoluto, con el consiguiente trastorno que supondría para el vecindario. Pero consideran que alguien debe dar explicaciones y se sorprenden, todavía más, por el hecho de que unos trabajos de semejantes características no se apuren en época de elecciones municipales.

La obra se adjudicó Sodein Soluciones Integrales S.L. por importe de 140.091 euros y su ejecución está subvencionada por el Plan Concellos y denominada “Pavimentación ecológica rúa de Fora-Donón”. La licitación era por 158.508 euros. El plazo de ejecución es de 2 meses. Se trata del principal acceso las excavaciones arqueológicas de Donón, santuario del Dios Berobreo, que se encuentra en el alto del Monte Facho, y lo que se busca es minimizar los efectos con las acumulaciones de aguas que se producen con las riadas de los últimos tiempos, con grandes baches y problemas de accesibilidad.